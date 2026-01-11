В 2025 году россияне чаще всего искали работу в продажах и IT
В 2025 году самыми популярными среди соискателей оказались вакансии менеджера по продажам. Об этом сообщают РИА новости со ссылкой на данные hh.ru.
Так, на вакансии менеджера по продажам было оставлено почти 43 миллиона откликов, что на 37% больше, чем в 2024 году.
Значительный рост интереса показали и другие направления: менеджер по маркетингу собрал около 16 миллионов откликов (+82% к прошлому году), тестировщик — 13,7 миллиона (+65%), а на позиции программиста и разработчика соискатели откликнулись примерно 30 миллионов раз.
Кроме того, высокой популярностью пользовались вакансии администратора (15 млн откликов), бухгалтера (14 млн), упаковщика и комплектовщика (12 млн), дизайнера (9,6 млн) и официанта (6,7 млн).
Ранее россиянам назвали самые перспективные профессии в 2026 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
