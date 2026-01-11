В 2025 году россияне чаще всего искали работу в продажах и IT

Так, на вакансии менеджера по продажам было оставлено почти 43 миллиона откликов, что на 37% больше, чем в 2024 году.

Значительный рост интереса показали и другие направления: менеджер по маркетингу собрал около 16 миллионов откликов (+82% к прошлому году), тестировщик — 13,7 миллиона (+65%), а на позиции программиста и разработчика соискатели откликнулись примерно 30 миллионов раз.

Кроме того, высокой популярностью пользовались вакансии администратора (15 млн откликов), бухгалтера (14 млн), упаковщика и комплектовщика (12 млн), дизайнера (9,6 млн) и официанта (6,7 млн).

