Российский теннисист Медведев выиграл турнир ATP в Брисбене

В финальном матче 29-летний россиянин в двух сетах обыграл американца Брендона Накашиму — 6:2, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

Эта победа стала для Медведева 22-м титулом в карьере в одиночном разряде. Призовой фонд турнира - 800 тысяч долларов.

Благодаря успешному выступлению в Брисбене Даниил Медведев поднимется на 12-ю строчку в мировом рейтинге ATP. Общая сумма призовых за карьеру российского спортсмена приблизилась к отметке в 49 миллионов долларов.

Ранее, в декабре 2025 года, Медведев потерпел поражение от 524-й ракетки мира Дакшинешвара Суреша на турнире в Индии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».