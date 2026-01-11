Российский теннисист Медведев выиграл турнир ATP в Брисбене
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир ATP 250 в австралийском Брисбене.
В финальном матче 29-летний россиянин в двух сетах обыграл американца Брендона Накашиму — 6:2, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 1 час 35 минут.
Эта победа стала для Медведева 22-м титулом в карьере в одиночном разряде. Призовой фонд турнира - 800 тысяч долларов.
Благодаря успешному выступлению в Брисбене Даниил Медведев поднимется на 12-ю строчку в мировом рейтинге ATP. Общая сумма призовых за карьеру российского спортсмена приблизилась к отметке в 49 миллионов долларов.
Ранее, в декабре 2025 года, Медведев потерпел поражение от 524-й ракетки мира Дакшинешвара Суреша на турнире в Индии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский теннисист Медведев выиграл турнир ATP в Брисбене
- В 2025 году россияне чаще всего искали работу в продажах и IT
- Создатели «Чебурашка 2» ведут переговоры о зарубежном прокате
- Землю накрыла мощная магнитная буря с полярными сияниями
- Минобороны: ВС РФ освободили Белогорье в Запорожской области
- СМИ: На Украине хотят заблокировать на стримингах российскую музыку
- СМИ: Защита Блиновской обжаловала ее приговор в кассационной инстанции
- 2 рейсовых автобуса столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве
- С 1 марта в РФ срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на пять дней
- В Колумбии в авиакатастрофе погибли певец Йеисон Хименес и его группа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru