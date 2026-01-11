Украина запретила показ фильма о Мазепе из-за участия Никиты Джигурды

Кроме того, под запрет попали несколько западных фильмов с участием российских актёров - «Телохранитель киллера» Патрика Хьюза и «Довод» Кристофера Нолана с Юрием Колокольниковым, а также «Терминал» Стивена Спилберга с Валерием Николаевым.

В 2025 году Министерство культуры Украины внесло Никиту Джигурду, Юрия Колокольникова и Валерия Николаева в перечень лиц, создающих, по мнению ведомства, угрозу национальной безопасности.

Позднее украинские власти потребовали от стриминговых платформ удалить ряд западных проектов с эпизодическим участием Юрия Колокольникова, в том числе четвёртый сезон «Игры престолов» и третий сезон сериала «Белый лотос», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

