Украина запретила показ фильма о Мазепе из-за участия Никиты Джигурды
Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило распространение и публичный показ фильма украинского режиссёра Юрия Ильенко «Молитва о гетмане Мазепе. Новая версия» из-за участия в картине российского актёра Никиты Джигурды, сыгравшего роль шведского короля.
Кроме того, под запрет попали несколько западных фильмов с участием российских актёров - «Телохранитель киллера» Патрика Хьюза и «Довод» Кристофера Нолана с Юрием Колокольниковым, а также «Терминал» Стивена Спилберга с Валерием Николаевым.
В 2025 году Министерство культуры Украины внесло Никиту Джигурду, Юрия Колокольникова и Валерия Николаева в перечень лиц, создающих, по мнению ведомства, угрозу национальной безопасности.
Позднее украинские власти потребовали от стриминговых платформ удалить ряд западных проектов с эпизодическим участием Юрия Колокольникова, в том числе четвёртый сезон «Игры престолов» и третий сезон сериала «Белый лотос», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
