В ВТБ предсказали отказ вкладчиков от доллара и евро к концу 2025 года

Розничные вкладчики ВТБ в течение двух лет практически полностью откажутся от депозитов в долларах и евро, заявил заместитель президента - председателя правления банка Анатолий Печатников, передает ТАСС.

По его словам, доля рублей и юаней в розничных пассивах банка достигнет к концу года 93%. Он также отметил, что в этом году вкладчики активно продолжили размещать свои сбережения в рублях.

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Через пять лет основной валютой будет юань, а не доллар, заявил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с «Радиоточкой НСН». По его словам, США никак не могут остановить этот процесс.

Так, Россия и Китай уже перевели на рубли и юани расчеты за газ и намерены перейти на национальные валюты в поставках других энергоресурсов.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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