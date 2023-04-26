В ВТБ предсказали отказ вкладчиков от доллара и евро к концу 2025 года

Розничные вкладчики ВТБ в течение двух лет практически полностью откажутся от депозитов в долларах и евро, заявил заместитель президента - председателя правления банка Анатолий Печатников, передает ТАСС.

По его словам, доля рублей и юаней в розничных пассивах банка достигнет к концу года 93%. Он также отметил, что в этом году вкладчики активно продолжили размещать свои сбережения в рублях.