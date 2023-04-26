В ВТБ предсказали отказ вкладчиков от доллара и евро к концу 2025 года
Розничные вкладчики ВТБ в течение двух лет практически полностью откажутся от депозитов в долларах и евро, заявил заместитель президента - председателя правления банка Анатолий Печатников, передает ТАСС.
По его словам, доля рублей и юаней в розничных пассивах банка достигнет к концу года 93%. Он также отметил, что в этом году вкладчики активно продолжили размещать свои сбережения в рублях.
Через пять лет основной валютой будет юань, а не доллар, заявил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с «Радиоточкой НСН». По его словам, США никак не могут остановить этот процесс.
Так, Россия и Китай уже перевели на рубли и юани расчеты за газ и намерены перейти на национальные валюты в поставках других энергоресурсов.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 093 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 397 / сут.
- СМИ: Беспилотник сбросил взрывчатку на электроподстанцию под Белгородом
- В ВТБ предсказали отказ вкладчиков от доллара и евро к концу 2025 года
- На Украине назвали ситуацию в Артемовске сложной
- «Лично уничтожил БМП»: Пригожин раскрыл обстоятельства гибели депутата Хакасии
- В Новосибирске отменили прямые выборы мэра
- СМИ: Санкции Запада в отношении российского авиапарка провалились
- Умер актер из сериала «Реальные пацаны» Василий Масалитин
- Захарова: США сами не включили Уилана в обмен заключенными
- МИД пригрозил ответить Финляндии на арест российской недвижимости
- Глава парламента Крыма предложил расторгнуть зерновую сделку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru