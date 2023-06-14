«Доллар умрет, рубль ослабят»: Санкции меняют валютные «предпочтения» стран
В Минфине США признали, что американские санкции мотивируют страны искать альтернативы доллару. Аналитики отмечают, что больше всего выигрывает юань, но что тогда ждет рубль?
В Минфине США признали, что американские санкции мотивируют страны искать альтернативы доллару. С таким заявлением выступила глава американского минфина Джанет Йеллен.
«Это правда, что когда мы вводим санкции, то страны, которые могут стать субъектом этих санкций, мотивированы на поиск иных инструментов, нежели доллар, для расчетов», - подтвердила она.
По ее мнению, у большинства стран нет путей обхода использования доллара.
На фоне введенных против России санкций эксперты рассуждают не столько о судьбе самого доллара, сколько о судьбе других валют, особенно рубля.
Накануне зампред ЦБ Михаил Сухов заявил, что курс рубля к доллару будет меняться по формуле «75-60-90», где первая цифра – это среднегодовой показатель, вторая и третья – минимальный и максимальный.
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в разговоре с НСН не удивился динамике курса рубля, учитывая падение цен на нефть в ближайшие полгода.
«Динамика не удивляет, потому что цены на нефть перебивают очередные минимумы с этого года. Я смотрю в данном случае не на евро, а на доллар, который поднимался уже до 84 рублей. 85 – следующая цель, далее это падение остановится. После некоторого периода девальвация может продолжиться дальше», - сказал Голубовский.
Он отметил, что курс рубля по отношению к американской валюте полностью зависит от положения дел на сырьевом рынке и торгового баланса страны. В России есть риск роста инфляции в случае, если российская переступит порог в 12 рублей в паре с юанем, заявил Голубовский.
Первый министр экономики России Андрей Нечаев ранее напомнил, что российским властям выгоден относительно слабый рубль, чтобы пополнять бюджет за счет продажи нефти за доллары. Стоимость американской валюты выше ста рублей может спровоцировать мощный толчок инфляции, после чего правительство будет вынуждено компенсировать населению рост цен за счет бюджетных выплат.
Экономист Денис Ракша в беседе с НСН также согласился с тем, что российские власти не будут пытаться удержать рубль от падения, чтобы компенсировать аномальный рост дефицита бюджета.
«Я думал, что на курсе 80 начнут рубль защищать, но министр финансов сказал, что он не будет этого делать. Это означает, что как пойдет, так пойдет. За первый квартал дефицит бюджета превысил запланированный размер годового дефицита. Дальше расходы будут сокращать, а доходы должны увеличивать. Один их очевидных способов увеличения доходов – ослабление рубля. Грубо говоря, если вы за нефть получаете меньше долларов, то каждый доллар должен стоить больше в рублях. Именно поэтому Минфин заявляет, что Центробанк не будет защищать курс рубля, потому что именно он получит эти рубли», - объяснил он.
При этом Россия и Китая активно работают в валютном направлении против США, переводя свои расчеты в национальные валюты. Американский журналист Клейтон Моррис признал, что Москва и Пекин нанесли «разрушительный удар» по Западу, работая над заменой доллара внутри БРИКС.
«Все больше стран решаются отказаться от доллара США — Лаос, Пакистан, Аргентина, Бразилия, — все отходят от доллара для проведения транзакций», — указал эксперт.
Моррис подчеркнул, что американская валюта стала менее привлекательной в качестве международного средства расчетов из-за проблем США с госдолгом и торгового дефицита. Журналист отметил, что Вашингтон все еще занимает деньги у Китая, направляя их на военно-промышленный комплекс.
При этом директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН выразил мнение, что американская валюта сама уничтожит БРИКС.
«Я считаю, что доллар уничтожит страны БРИКС. Мы достаточно быстро приближаемся к этой реальности, так как рецессия в экономике США автоматически запустит снижение цен на многие сырьевые товары», - отметил эксперт.
По его словам, валюта БРИКС может быть основана на некотором подобии офшорного юаня, однако подобному развитию событий помешает противостояние Китая и Индии.
С другой стороны, аналитики отмечают, что юань уже активно теснит доллар на фоне санкций и финансового кризиса в США.
На фоне проблем в США эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в эфире НСН посоветовал россиянам избавляться от наличных долларов, вкладываться в золото или юани.
«По юаню можно найти депозиты, по доллару нет. На юани, если вы купили их на брокерском счету, вы можете купить облигации российских корпораций. Вы на этом можете зарабатывать. От доллара россиянам сегодня надо уходить, потому что американцы могут еще больше закрутить гайки, например, забанить корреспондентские счета самого национального клирингового центра, то есть, самой биржи. Тогда вы эти доллары оттуда просто не выведете», - говорил он.
Через пять лет основной валютой будет юань, а не доллар, заявил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с НСН. По его словам, США никак не могут остановить этот процесс.
«Через пять лет юань будет основной валютой, а не доллар. Заморозив наши резервы, они (США, прим. НСН) подорвали доверие. Китай никому не выносит мозг. Главным в долларе всегда было то, что он надежный, теперь доллар нельзя считать надежным», - заявил он.
С начала мая резко выросла стоимость операций своп с юанем, пишет «Коммерсант». Участники рынка отмечают высокий спрос на китайскую валюту со стороны импортеров, который не покрывается предложением экспортеров и Минфина.
У доллара появляется и еще один все более явный конкурент. Так, заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в пресс-центре НСН заявил, что доллар теряет значимость из-за новых возможностей в сфере экономики, криптовалюта меняет систему мировых финансовых отношений.
«Поэтому да, доллар умрет, но не завтра», - подытожил он.
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