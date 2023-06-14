«Доллар умрет, рубль ослабят»: Санкции меняют валютные «предпочтения» стран

В Минфине США признали, что американские санкции мотивируют страны искать альтернативы доллару. С таким заявлением выступила глава американского минфина Джанет Йеллен.

«Это правда, что когда мы вводим санкции, то страны, которые могут стать субъектом этих санкций, мотивированы на поиск иных инструментов, нежели доллар, для расчетов», - подтвердила она.

По ее мнению, у большинства стран нет путей обхода использования доллара.

На фоне введенных против России санкций эксперты рассуждают не столько о судьбе самого доллара, сколько о судьбе других валют, особенно рубля.

Накануне зампред ЦБ Михаил Сухов заявил, что курс рубля к доллару будет меняться по формуле «75-60-90», где первая цифра – это среднегодовой показатель, вторая и третья – минимальный и максимальный.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в разговоре с НСН не удивился динамике курса рубля, учитывая падение цен на нефть в ближайшие полгода.