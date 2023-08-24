«Ответ на манипуляции США»: Новыми членами БРИКС станут пять стран
Ожидается, что новыми участниками объединения станут Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. Страны активно обсуждают возможность создания общей расчетной единицы.
В ЮАР проходит трехдневный саммит БРИКС (Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР). Ожидается, что по итогу встречи объединение примет новых участников.
Так, бразильский новостной портал UOL со ссылкой на проект итогового документа саммита сообщает, что сразу пять стран войдут в обновленный состав БРИКС – Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ.
Отмечается, что новые участники были распределены по географическому признаку, поэтому «для баланса» в объединение может быть включена еще одна африканская страна.
В Америке возможное масштабное расширение объединения встречают нерадостно. При этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан накануне заявил, что Вашингтон не рассматривает БРИКС как потенциального геополитического соперника.
«Мы не считаем, что БРИКС эволюционирует в геополитического соперника США или какого-то еще», — сказал он.
СМИ же признают очевидное – БРИКС оспаривает ряд принципов, на которых строится лидерство США, что не может не настораживать Белый дом.
В рамках проходящего саммита президент РФ Владимир Путин заявил, что страны БРИКС выступают за формирование многополярного миропорядка.
«При соблюдении ключевых принципов устава ООН, включая суверенное право и уважение права каждого народа на собственную модель развития», — указал глава российского государства.
Он добавил, что члены БРИКС выступают против гегемонии, а также пропагандируемой некоторыми государствами «своей исключительности», которая лежит «в основе политики нeоколониализма».
Позднее глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что страны БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении объединения. Официальных деталей пока не последовало.
А 21 августа глава МИД России Сергей Лавров в статье для южноафриканского журнала «Убунту» подчеркнул, что БРИКС не ставит перед собой цель подменить действующие многосторонние механизмы и стать новым «коллективным гегемоном». Как отметил министр, члены объединения выступают за создание условий для развития всех государств.
При этом, по данным Financial Times, Китай хочет расширить БРИКС именно с целью сделать блок полноценным соперником G7.
По данным СМИ, Бразилия выступала основным противником расширения, а Индия сомневалась. В ходе саммита Индия все-таки определилась. Так, индийский премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна полностью поддерживает расширение БРИКС.
Еще буквально в начале августа востоковед, профессор Факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Александр Лукин в беседе с НСН не верил, что полноценное расширение БРИКС возможно в ближайшее время.
«Даже если одна страна будет против, расширения не будет. То есть сейчас это невозможно. Многие страны хотят туда вступить, потому что это крайне престижно. Изначально идея была в том, что это будут представители с разных континентов, ведущие страны. Если принять все 25-30 стран, которые хотят вступить, это будет уже совсем другая организация, в которой будут собраны практически все страны в противовес западным», - рассказал он.
По его словам, объединение может пойти на неполное членство партнеров – например, привлечь страны в качестве официальных наблюдателей союза.
«В случае расширения организация будет уже совсем другой, некая такая ООН. Но там и сейчас много споров», - предупредил он.
Неоднозначно оценивает расширение БРИКС и зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, который в интервью НСН заявил, что в таком случае у альянса может возникнуть больше проблем. Он объяснил, что сегодня у объединения есть сложные вопросы, связанные, в частности, с совместной системой взаимных расчетов.
«Что касается условных резервных валют, то дело продвигается не так хорошо. Сложные вопросы связаны и с выработкой совместной системы взаимных расчетов… Речь идет о расчетах в нацвалютах. Если на этом фоне начать резкое расширение стран БРИКС, то от этого вопросы решаться лучше не будут, а проблем по ходу дела может возникнуть больше», - сказал Климов.
В ходе саммита министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN заявил, что страны БРИКС обсуждают возможность создания общей расчётной единицы. По его словам, эта расчётная единица рассматривается, как альтернатива доллару США.
Несмотря на все сложности, которые есть у стран на пути к общей расчетной системе, члены БРИКС не скрывают, что взяли курс на дедолларизацию. Президент России Владимир Путин счел процесс отказа от доллара на пространстве БРИКС необратимым. Глава государства отметил, что доля доллара в экспорте и импорте среди стран БРИКС продолжает снижаться.
Аналитик банковской сферы, главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко в беседе с НСН говорил, что страны БРИКС могут создать новую торговую валюту, обеспеченную золотом, за год.
«Юридически это создается очень быстро, но масса формальностей, потому что речь идет о разных странах. В каждой стране есть свои бюрократические правила. Но в течение года можно было бы это создать, наполнить структуру золотом и выпустить под это золотое обеспечение какую-то валюту», - рассказал он.
Собеседник НСН подчеркнул, что в БРИКС устали от манипуляций США, которые используют доллар как инструмент давления.
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