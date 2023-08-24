«Ответ на манипуляции США»: Новыми членами БРИКС станут пять стран

Еще буквально в начале августа востоковед, профессор Факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Александр Лукин в беседе с НСН не верил, что полноценное расширение БРИКС возможно в ближайшее время.

«Даже если одна страна будет против, расширения не будет. То есть сейчас это невозможно. Многие страны хотят туда вступить, потому что это крайне престижно. Изначально идея была в том, что это будут представители с разных континентов, ведущие страны. Если принять все 25-30 стран, которые хотят вступить, это будет уже совсем другая организация, в которой будут собраны практически все страны в противовес западным», - рассказал он.

По его словам, объединение может пойти на неполное членство партнеров – например, привлечь страны в качестве официальных наблюдателей союза.

«В случае расширения организация будет уже совсем другой, некая такая ООН. Но там и сейчас много споров», - предупредил он.

Неоднозначно оценивает расширение БРИКС и зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, который в интервью НСН заявил, что в таком случае у альянса может возникнуть больше проблем. Он объяснил, что сегодня у объединения есть сложные вопросы, связанные, в частности, с совместной системой взаимных расчетов.

«Что касается условных резервных валют, то дело продвигается не так хорошо. Сложные вопросы связаны и с выработкой совместной системы взаимных расчетов… Речь идет о расчетах в нацвалютах. Если на этом фоне начать резкое расширение стран БРИКС, то от этого вопросы решаться лучше не будут, а проблем по ходу дела может возникнуть больше», - сказал Климов.