В МВФ зафиксировали постепенный отказ от доллара
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева признала постепенный отказ от использования доллара в глобальном масштабе, передает РИА Новости.
О снижении роли доллара глава МВФ заявила в ходе дискуссии в Вашингтоне.
Георгиева отметила, что постепенный отказ от доллара не вызывает особой озабоченности. По ее мнению, альтернативы американской валюте пока нет.
Глава фонда выразила уверенность, что в ближайшем будущем ни одна валюта не сможет заменить доллар.
Гендиректор индийского банка Kotak Mahindra Bank Удай Котак назвал американскую валюту «крупнейшим финансовым террористом». Он предупредил, что США в любой момент могут перекрыть доступ к долларовым счетам, передает «Радиоточка НСН».
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