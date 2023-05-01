В МВФ зафиксировали постепенный отказ от доллара

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева признала постепенный отказ от использования доллара в глобальном масштабе, передает РИА Новости.

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О снижении роли доллара глава МВФ заявила в ходе дискуссии в Вашингтоне.

Георгиева отметила, что постепенный отказ от доллара не вызывает особой озабоченности. По ее мнению, альтернативы американской валюте пока нет.

Глава фонда выразила уверенность, что в ближайшем будущем ни одна валюта не сможет заменить доллар.

Гендиректор индийского банка Kotak Mahindra Bank Удай Котак назвал американскую валюту «крупнейшим финансовым террористом». Он предупредил, что США в любой момент могут перекрыть доступ к долларовым счетам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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