В МВФ зафиксировали постепенный отказ от доллара

О снижении роли доллара глава МВФ заявила в ходе дискуссии в Вашингтоне.

Георгиева отметила, что постепенный отказ от доллара не вызывает особой озабоченности. По ее мнению, альтернативы американской валюте пока нет.

Глава фонда выразила уверенность, что в ближайшем будущем ни одна валюта не сможет заменить доллар.

Гендиректор индийского банка Kotak Mahindra Bank Удай Котак назвал американскую валюту «крупнейшим финансовым террористом». Он предупредил, что США в любой момент могут перекрыть доступ к долларовым счетам, передает «Радиоточка НСН».

