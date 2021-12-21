Цены на газ в Европе пробили $2000 на фоне «обмена любезностями» Москвы и Берлина
Германия «совершенно без политики» притормозила «Северный поток-2», после чего «Газпром» «абсолютно коммерчески» прикрыл «Ямал-Европу».
Цены на газ в Европе превысили во вторник рекордные $2000 за тысячу кубов, установив абсолютный рекорд за всю историю торгов.
Это произошло на фоне отказа «Газпрома» бронировать на 21 декабря мощности прокачки по газопроводу «Ямал-Европа». «Физический поток» газа из России в Германию был приостановлен, что в Кремле назвали «абсолютно коммерческой ситуацией».
«Нет, это абсолютно коммерческая ситуация, о конкретных причинах нужно задавать вопрос в «Газпром», никакой связи здесь нет, это абсолютно коммерческая ситуация», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, связано ли происходящее с ситуацией вокруг «Северного потока-2».
Тем временем, европейские цены на газ в течение вторника последовательно превысили $1800, $1900 и $2000.
ГЕРМАНИЯ - БЕЗ ПОЛИТИКИ
Несколько дней назад похожие заявления звучали с немецкой стороны, куда идет российский газ по трубопроводу «Ямал-Европа», проходящему также через Белоруссию и Польшу.
Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) «совершенно без политики» занимается вопросами сертификации «Северного потока-2». Так бундесканцлер прокомментировал заявление главы BNA Йохена Хоманна о том, что регулятор вряд ли завершит процедуру в первой половине 2022 года.
Шольц также заявил, что Берлин чувствует ответственность за сохранение «целостности Украины» и ее статуса страны-транзитера газа.
ХРАНИЛИЩА - БЕЗ ГАЗА
Как отмечает «Коммерсантъ», поставки по «Ямал-Европе» идут совсем в небольшом объеме, достаточном для выполнения контрактов. Дополнительно закупать газ европейские компании не хотят из-за космических цен на газ.
Хранилища Евросоюза сейчас заполнены на 60%, а к концу отопительного сезона запасы могут сократиться до 15%, что крайне мало, учитывая, что «буферную» часть газа поднимать нельзя.
«Интерфакс» приводит «оптимистичный» прогноз погоды, согласно которому на этой и на следующей неделе Европу ожидают несколько дней сильных холодов. Кроме того, сообщается о снижении ветрогенерации в ЕС.
Пока не понятно, начнет ли замерзать Европа без российского газа, но по газопроводу «Ямал – Европа» уже начались реверсивные поставки – во вторник газ пошел с запада на восток, из Германии в Польшу.
ЗИМА - БЕЗ «СЕВЕРНОГО ПОТОКА»
Опрошенные НСН эксперты ранее допускали, что ускорить сертификацию «Северного потока-2», от которой зависят цены на газ, может погода.
«Только «Северный поток-2» либо теплая зима способны снизить цены на газ на европейском рынке. Как только будет понимание – теплая зима или холодная, тогда будет ясно, надо ли ускорять процесс сертификации или нет. Допустим, к февралю мы понимаем, что температура за окном аномально низкая, уровень расхода газа из хранилищ очень высокий, а его запасы приходят к минимуму. Конечно, на этом фоне они будут вынуждены быстрее сертифицировать, даже несмотря на регламенты», - говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
По его мнению, момент истины будет в январе-феврале.
«Либо другая ситуация. Приходим к февралю к пониманию, что на улице чуть ли не плюсовая температура, газовые хранилища еще полны, проблем с газом нет. Тогда в этой ситуации и цены сами опустятся, можно будет не торопиться и спокойненько дотянуть до конца мая, и до лета можно. Тут уже так не горит», - объяснил Пикин.
Со своей стороны, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков говорил «Радиоточке НСН», что проблемы с запуском «Северного потока-2» могут возникнуть из-за стран «типа Польши».
«В Европе тоже позиция разная. Германия, Австрия, Франция, Италия и любой европейский бизнес хотят его («Северный поток-2» - прим. НСН) как можно скорее запустить. Но есть страны типа Польши, которые по политическим мотивам пытаются вставлять палки в колеса», - отмечал Юшков.
По его мнению, в этот отопительный сезон «Северный поток-2» не заработает.
«Энергетический кризис в Европе будет только усугубляться, цены будут расти, очень тяжело они проведут этот отопительный сезон. Но они сами до этого довели», - подчеркнул он.
Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Москва не ставит конкретных сроков введения в эксплуатацию «Северного потока – 2».
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