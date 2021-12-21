Цены на газ в Европе пробили $2000 на фоне «обмена любезностями» Москвы и Берлина

ЗИМА - БЕЗ «СЕВЕРНОГО ПОТОКА»

Опрошенные НСН эксперты ранее допускали, что ускорить сертификацию «Северного потока-2», от которой зависят цены на газ, может погода.

«Только «Северный поток-2» либо теплая зима способны снизить цены на газ на европейском рынке. Как только будет понимание – теплая зима или холодная, тогда будет ясно, надо ли ускорять процесс сертификации или нет. Допустим, к февралю мы понимаем, что температура за окном аномально низкая, уровень расхода газа из хранилищ очень высокий, а его запасы приходят к минимуму. Конечно, на этом фоне они будут вынуждены быстрее сертифицировать, даже несмотря на регламенты», - говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По его мнению, момент истины будет в январе-феврале.

«Либо другая ситуация. Приходим к февралю к пониманию, что на улице чуть ли не плюсовая температура, газовые хранилища еще полны, проблем с газом нет. Тогда в этой ситуации и цены сами опустятся, можно будет не торопиться и спокойненько дотянуть до конца мая, и до лета можно. Тут уже так не горит», - объяснил Пикин.

Со своей стороны, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков говорил «Радиоточке НСН», что проблемы с запуском «Северного потока-2» могут возникнуть из-за стран «типа Польши».

«В Европе тоже позиция разная. Германия, Австрия, Франция, Италия и любой европейский бизнес хотят его («Северный поток-2» - прим. НСН) как можно скорее запустить. Но есть страны типа Польши, которые по политическим мотивам пытаются вставлять палки в колеса», - отмечал Юшков.

По его мнению, в этот отопительный сезон «Северный поток-2» не заработает.