Сами довели: В России предсказали Европе «тяжелую зиму» без «Северного потока-2»

Глава МИД Германии испытывает фундаментальную неприязнь к газу, а по сути просто не разбирается в этом вопросе, подчеркнул аналитик Игорь Юшков.

Министр иностранных дел Германии пытается продолжить «зеленую» линию в новом правительстве, однако выказывает плохую осведомленность в энергетической сфере, предположил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее глава МИД, сопредседатель партии «Сюз-90»/«Зеленые» Анналена Бербок сообщила, что российский газопровод «Северный поток-2» на данный момент не может быть одобрен.

Неодобряемый: Берлин не стал ускорять сертификацию «Северного потока - 2»
«Глава МИД все-таки не отказывается от предыдущей риторики. Она критикует всё, что связано с топливной энергетикой, выступает за развитие возобновляемых источников энергии, у нее фундаментальная неприязнь к природному газу. И это было одной из центральных тем предвыборной кампании "Зеленых". Думаю, она, в принципе не совсем в теме, что происходит в проекте, как он реализуется. Она увидела, что немецкий регулятор приостановил сертификацию, и это она, видимо, называет "несоответствием" европейскому законодательству. Надо понимать, что техническая сертификация вопросов не вызывает, он нормально построен, это все признают, в том числе немецкий регулятор. А вот кто будет управлять трубой – здесь есть сложности. Компания-оператор не должна быть связана с поставщиком газа. Поставка – отдельно, передача газа – отдельно. Но при этом "Газпром" пытается воспользоваться другим положением европейского законодательства, чтобы создать автономную компанию, которая сможет принимать решение независимо от поставщика. Это рабочий момент, а глава МИД хочет представить это так, что газопровод не будет работать. Он в любом случае будет работать. Вопрос лишь в том, кто будет управлять им - дочернее предприятие "Газпрома" или же независимого оператора наймут с рынка», - объяснил специалист.

Юшков подтвердил, что энергетический кризис в Европе усилится из-за промедления с запуском трубы.

«Тут, скорее всего, европейцы станут заложниками своей бюрократии, и в этот отопительный сезон газопровод не заработает. Непонятно, как быстро "Газпром" сумеет перерегистрировать свою компанию на территории Германии. Запуск переносится, думаю, где-то на май-июнь 2022 года. "Газпром" будет выполнять контрактные обязательства по другим газопроводам, другой вопрос, что дополнительные объемы могли быть поставлены по "Северному потоку - 2". Энергетический кризис в Европе будет только усугубляться, цены будут расти, очень тяжело они проведут этот отопительный сезон. Но они сами до этого довели», - заключил аналитик.

Запуск газопровода «Северный поток-2» может лишить Украину возможности приобретать газ по реверсу в Европе, заявили ранее аналитики Януш Бугайски и Маргарита Ассенова.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияРоссийский ГазГазСеверный Поток-2
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