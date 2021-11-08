«Истина — в зиме»: Сроки запуска «Северного потока-2» связали с погодными аномалиями

«Идет процесс сертификации газопровода по требованию Европейского союза, у него есть регламентные сроки. Сейчас сертификация идет на стороне Германии с участием, в том числе, операторов из Польши. После окончания процедуры в Германии будет идти процедура на уровне Евросоюза в целом. Регламентно это может продлиться не один месяц, они имеют на это право, и это не является затягиванием. Политической задачи затягивать у них сейчас не должно быть, но будет ли у них задача делать сверх регламента быстрее, - в этом вопрос. Но, если они будут следовать регламенту, все будет готово только к концу весны», - сказал Пикин.

По его мнению, ускорить запуск газопровода может аномально холодная погода в ЕС.

«Только «Северный поток-2» либо теплая зима способны снизить цены на газ на европейском рынке. Как только будет понимание – теплая зима или холодная, тогда будет ясно, надо ли ускорять процесс сертификации или нет. Допустим, к февралю мы понимаем, что температура за окном аномально низкая, уровень расхода газа из хранилищ очень высокий, а его запасы приходят к минимуму. Конечно, на этом фоне они будут вынуждены быстрее сертифицировать, даже несмотря на регламенты», - прогнозирует директор Фонда энергетического развития.

Теплая европейская зима может вызвать противоположный эффект, а момент истины придется на январь-февраль, добавил Пикин.