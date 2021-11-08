«Истина — в зиме»: Сроки запуска «Северного потока-2» связали с погодными аномалиями
Момент истины настанет в январе-феврале, когда в Европе поймут, надо ли им спешить с запуском газопровода или это «не горит», сказал НСН Сергей Пикин.
Сертификация и запуск газопровода «Северный поток—2» могут затянуться до весны, однако ускорить этот процесс может холодная зима, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Ранее в понедельник в «Газпроме» заявили, что строительство «Северного потока-2» завершилось и он готов к запуску. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что конкретных сроков запуска газопровода пока нет, и на это понадобится «определенное время».
«Идет процесс сертификации газопровода по требованию Европейского союза, у него есть регламентные сроки. Сейчас сертификация идет на стороне Германии с участием, в том числе, операторов из Польши. После окончания процедуры в Германии будет идти процедура на уровне Евросоюза в целом. Регламентно это может продлиться не один месяц, они имеют на это право, и это не является затягиванием. Политической задачи затягивать у них сейчас не должно быть, но будет ли у них задача делать сверх регламента быстрее, - в этом вопрос. Но, если они будут следовать регламенту, все будет готово только к концу весны», - сказал Пикин.
По его мнению, ускорить запуск газопровода может аномально холодная погода в ЕС.
«Только «Северный поток-2» либо теплая зима способны снизить цены на газ на европейском рынке. Как только будет понимание – теплая зима или холодная, тогда будет ясно, надо ли ускорять процесс сертификации или нет. Допустим, к февралю мы понимаем, что температура за окном аномально низкая, уровень расхода газа из хранилищ очень высокий, а его запасы приходят к минимуму. Конечно, на этом фоне они будут вынуждены быстрее сертифицировать, даже несмотря на регламенты», - прогнозирует директор Фонда энергетического развития.
Теплая европейская зима может вызвать противоположный эффект, а момент истины придется на январь-февраль, добавил Пикин.
«Либо другая ситуация. Приходим к февралю к пониманию, что на улице чуть ли не плюсовая температура, газовые хранилища еще полны, проблем с газом нет. Тогда в этой ситуации и цены сами опустятся, можно будет не торопиться и спокойненько дотянуть до конца мая, и до лета можно. Тут уже так не горит. Поэтому момент истины будет, на мой взгляд, в январе-феврале, когда температура за окном будет определять расход газа. Осенне-зимний период начался, газ уже начали расходовать, но выводы пока делать рано», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В начале ноября ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил НСН, что май является крайним сроком, когда в ЕС вынесут решение по «Северному потоку-2». При этом он высказал мнение, что газопровод запустят не позже января перед началом самого сложного для Европы периода отопительного сезона.
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