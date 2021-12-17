Песков: Москва не ставит сроков введения в эксплуатацию «Северного потока -2»

Москва не ставит определенных сроков введения в эксплуатацию «Северного потока – 2», этим вопросом занимается регулятор. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) не сможет сертифицировать газопровод «Северный поток-2» в первой половине 2022 года, завершение процесса откладывается как минимум на полгода. Глава BNetzA Йохен Хоманн указал, что агентство спустя месяц так и не получило документы, необходимые для рассмотрения запроса.

При этом замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Германия осознает всю серьезность проверок «Северного потока – 2» и подходит к процессу скрупулёзно во избежание проблем в будущем.

