Новости за ночь: России угрожает штамм вируса птичьего гриппа

Роспотребнадзор предупредил о распространении птичьего гриппа. Как отмечают «Известия», России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который, в частности, могут занести перелетные птицы. Пока он зафиксирован в Венгрии, Польше и Словакии.

Специалисты пояснили, что еще весной прошлого года вспышки этого вируса повсеместно были ликвидированы, и только в Нигерии и ЮАР продолжали регистрировать заболевания пернатых и животных. Отмечается, что климатические аномалии могли привести к ранней миграции птиц. Поэтому существует вероятность, что вирус распространился именно из Африки по африканско-черноморскому пути. В этой связи может произойти заражение птиц в юго-западных регионах России.

Ранее угрозу распространения птичьего гриппа несли голуби. Но бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что причин для паники нет.

«Если же сейчас среди птиц будут преобладать голуби, то они действительно могут быть источником заболевания, такие случаи известны. Однако на сегодня у меня нет никаких объективных данных, что они представляют какую-то угрозу», - отметил собеседник НСН.