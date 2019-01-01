На птицу мира не тянет. Онищенко о запрете кормления голубей

Власти Магадана ввели штрафы за кормление голубей в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей. Такое распоряжение издал глава города Юрий Гришан. Как пояснили РИА Новости в администрации, указ связан с тем, что Магадан в этом году отмечает 90-летний юбилей. В дни празднования в областном центре устанавливаются скульптурные композиции, проводится благоустройство, а голуби могут этому помешать.

Научный сотрудник Союза охраны птиц России Елена Чернова в интервью радиостанции «Говорит Москва» отметила, что, если голубей подкармливать, они действительно начинают чрезмерно размножаться, что может привести к эпидемиям, опасным и для человека. С другой стороны, по данным Черновой, в Москве и Санкт-Петербурге серьёзных проблем с популяцией голубей нет.

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН согласился с такой позицией.

«В принципе, никаких угроз реальных сегодня нет. Да, голуби крайне неопрятные, даже не знаю, почему Пабло Пикассо сделал их птицами мира. Они также переносят орнитоз - общее заболевание для них и для человека. Однако, если бы среди голубей сейчас началась эпидемия, мы, конечно же, об этом знали. Хотя, теоретически, такая возможность существует. В своё время в Москве, например, доминировали вороны. Это признак грязного города – кормовая база позволяет им размножаться. Если же сейчас среди птиц будут преобладать голуби, то они действительно могут быть источником заболевания, такие случаи известны. Однако на сегодня у меня нет никаких объективных данных, что они представляют какую-то угрозу. Что касается кормления голубей, такая культура у нас существует, даже периодически поощряется. Однако, если возникнут предпосылки для опасений, мы поставим вопрос о запрете такой практики», - отметил Геннадий Онищенко.