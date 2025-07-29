КПРФ: Твери не нужно возвращать советское название

По ее словам, название Тверь – историческое, а имя госдеятеля Михаила Калинина увековечено в памятниках и названии района. Отмечается, что название города произошло от корня «твердь». «Наш город всегда стоял на твердых позициях защиты своей территории, своих людей», - указала Воорбьева.

Она подчеркнула, что в области есть памятники Калинину, работает сельхозпредприятие «Калининское», имя госдеятеля носит район области.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал покаяться переименовавших Сталинград коммунистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

