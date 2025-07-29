КПРФ: Твери не нужно возвращать советское название

Возвращение Твери советского названия Калинин, от которого было решено отказаться 35 лет назад, вряд ли возможно, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя фракции КПРФ заксобрания Тверской области Людмилу Воробьеву.

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По ее словам, название Тверь – историческое, а имя госдеятеля Михаила Калинина увековечено в памятниках и названии района. Отмечается, что название города произошло от корня «твердь». «Наш город всегда стоял на твердых позициях защиты своей территории, своих людей», - указала Воорбьева.

Она подчеркнула, что в области есть памятники Калинину, работает сельхозпредприятие «Калининское», имя госдеятеля носит район области.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал покаяться переименовавших Сталинград коммунистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: «ТИА»
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