Новости за ночь: 60 человек пострадали от сброса авиатоплива в Лос-Анджелесе

Пассажирский самолет авиакомпании Delta сбросил топливо на школьные площадки при подготовке к экстренной посадке в Лос-Анджелесе. Лайнер направлялся из Лос-Анджелеса в Шанхай, однако из-за неполадок в двигателе ему пришлось вернуться.

Готовясь к посадке, экипаж самолета со 149 пассажирами на борту провел аварийный сброс топлива. Керосин попал на площадки шести школ в городе Кудахи (Калифорния), пять из которых – начальные. Очевидцы поначалу не понимали, что происходит, и даже снимали полет на видео. «Почему он идет так низко?» - удивлялась за кадром под гул детских голосов воспитательница одного из детских садов.

Однако затем им пришлось смывать с себя керосин. По информации CNN, общее количество пострадавших от аварийного сброса топлива достигло 60 человек, среди них есть дети. Они пожаловались на проблемы с дыханием и раздражение кожи, однако госпитализация никому не понадобилась.