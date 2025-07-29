Кнайсль считает, что перемены в Киеве могут произойти до конца первого ультиматума Трампа
Еще до окончания срока первого 50-дневного ультиматума американского лидера Дональда Трампа на Украине могут произойти внутриполитические изменения, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль.
«Возможно, это только предположение, и я не хочу излишне спекулировать – произойдут какие-то изменения внутри самой Украины», – сказала она. Изменения могут быть спровоцированы попыткой президента Украины Владимира Зеленского ограничить независимость национальных антикоррупционных органов НАБУ и САП. Политик отметила, что за этот же срок изменений в отношениях Москвы и Киева ожидать не стоит.
Ранее лидер «Батькивщины» ЮлияТимошенко заявила, что партия не поддержит законопроект об усилении полномочий НАБУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru