МО РФ: За ночь над территорией России сбили 74 украинских беспилотника
29 июля 202507:35
Ночью 29 июля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 74 украинских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что наибольшее количество БПЛА было сбито над Брянской и Ростовской областями - 43 и 22, соответственно.
По данным ведомства, ещё шесть дронов уничтожили над Калужской областью, два в Смоленской области и один в Ленинградской области.
Ранее в РЖД заявили, что из-за атаки беспилотников на станции Сальск в Ростовской области были задержаны девять пассажирских поездов, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru