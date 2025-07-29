МО РФ: За ночь над территорией России сбили 74 украинских беспилотника

Ночью 29 июля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 74 украинских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские беспилотники атаковали Брянскую область

Отмечается, что наибольшее количество БПЛА было сбито над Брянской и Ростовской областями - 43 и 22, соответственно.

По данным ведомства, ещё шесть дронов уничтожили над Калужской областью, два в Смоленской области и один в Ленинградской области.

Ранее в РЖД заявили, что из-за атаки беспилотников на станции Сальск в Ростовской области были задержаны девять пассажирских поездов, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиМинобороны РФПВОРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры