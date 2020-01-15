Новости за ночь: Власти подтвердили планы России избавиться от доллара
Россия продолжит поэтапную дедолларизацию национальной экономики. Об этом в интервью The Times Of India заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Говоря о путях воплощения этой идеи, дипломат отметил, что Москва надеется расширить использование национальной валюты в международных сделках со странами БРИКС.
В минувшем году, по словам Лаврова, в рамках организации были достигнуты соглашения о взаимном открытии корреспондентских счетов национальными банками. Глава МИД РФ, которого цитирует Ura.ru, отметил, что Вашингтон злоупотребляет статусом доллара.
Ранее НСН писала, что Россия постепенно в отношениях с Турцией отказывается от расчета в долларах. Экономист Михаил Хазин заявил, что Москва и Анкара в расчетах двухсторонней торговли в ближайшем будущем смогут увеличить долю национальных валют, постепенно вовсе отказываясь от доллара.
«Теоретически у нас с Турцией может быть сбалансированный торговый баланс, а если он сбалансированный, то нам ничего не мешает оплачивать рублями, а им - оплачивать турецкой лирой», - отметил эксперт.
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