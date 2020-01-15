Новости за ночь: Власти подтвердили планы России избавиться от доллара

Россия продолжит поэтапную дедолларизацию национальной экономики. Об этом в интервью The Times Of India заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Говоря о путях воплощения этой идеи, дипломат отметил, что Москва надеется расширить использование национальной валюты в международных сделках со странами БРИКС.

В минувшем году, по словам Лаврова, в рамках организации были достигнуты соглашения о взаимном открытии корреспондентских счетов национальными банками. Глава МИД РФ, которого цитирует Ura.ru, отметил, что Вашингтон злоупотребляет статусом доллара.