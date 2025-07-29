В Ростовской области из-за БПЛА задержали девять пассажирских поездов

В Ростовской области из-за атаки беспилотников были задержаны девять поездов пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

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В компании уточнили, что речь идёт о нарушении работы контактной сети на станции Сальск из-за падения обломков БПЛА.

В списке задержанных поезда, следующие в Кисловодск, Адлер, Новороссийск, Екатеринбург, Уфу, Тынду и Красноярск.

«Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам», - говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате атаки дронов в Сальске погиб один человек, сообщает RT.

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