В Ростовской области из-за БПЛА задержали девять пассажирских поездов
В Ростовской области из-за атаки беспилотников были задержаны девять поездов пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
В компании уточнили, что речь идёт о нарушении работы контактной сети на станции Сальск из-за падения обломков БПЛА.
В списке задержанных поезда, следующие в Кисловодск, Адлер, Новороссийск, Екатеринбург, Уфу, Тынду и Красноярск.
«Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам», - говорится в сообщении.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате атаки дронов в Сальске погиб один человек, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru