СМИ: Армия Таиланда обвинила Камбоджу в нарушении режима прекращения огня

Это произошло в районе Фу Макуа. Там произошли перестрелки между обеими сторонами. Также были столкновения в районе Сам Тэт.

Ранее Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня после эскалации на границе. В Куала-Лумпуре прошли переговоры сторон о мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

