СМИ: Армия Таиланда обвинила Камбоджу в нарушении режима прекращения огня
29 июля 202506:17
Армия Таиланда обвинила Камбоджу в нарушении режима прекращения огня, сообщает France-Presse со ссылкой на заместителя представителя тайской армии Ритча Суксуванона.
Это произошло в районе Фу Макуа. Там произошли перестрелки между обеими сторонами. Также были столкновения в районе Сам Тэт.
Ранее Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня после эскалации на границе. В Куала-Лумпуре прошли переговоры сторон о мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru