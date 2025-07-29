СМИ: Армия Таиланда обвинила Камбоджу в нарушении режима прекращения огня

Армия Таиланда обвинила Камбоджу в нарушении режима прекращения огня, сообщает France-Presse со ссылкой на заместителя представителя тайской армии Ритча Суксуванона.

Таиланд подтвердил согласие на перемирие с Камбоджей, но обстрелы возобновились

Это произошло в районе Фу Макуа. Там произошли перестрелки между обеими сторонами. Также были столкновения в районе Сам Тэт.

Ранее Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня после эскалации на границе. В Куала-Лумпуре прошли переговоры сторон о мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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