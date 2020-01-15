Новости за ночь: Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

Кстати, ранее стало известно, что Национальное бюро кредитных историй отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года. В 2019-ом банки одобрили лишь 36% заявок на кредит.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в интервью НСН отметил, что «отказов будет больше и с учетом позиции регулятора из-за закредитованности россиян, и с точки зрения требований к заемщикам, которые возрастают».