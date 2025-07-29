Два беспилотника были уничтожены в Смоленской области
29 июля 202507:06
Средства ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата на территории Смоленской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Василий Анохин.
Он указал, что к месту падения обломков дронов были направлены оперативные службы.
Анохин добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
Ранее в оперштабе Белгородской области заявили, что в результате атаки дрона в хуторе Бондаренков Шебекинского округа погиб мирный житель, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru