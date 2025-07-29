Два беспилотника были уничтожены в Смоленской области

Средства ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата на территории Смоленской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Василий Анохин.

Мужчина погиб при атаке беспилотников ВСУ на Ленинградскую область

Он указал, что к месту падения обломков дронов были направлены оперативные службы.

Анохин добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Ранее в оперштабе Белгородской области заявили, что в результате атаки дрона в хуторе Бондаренков Шебекинского округа погиб мирный житель, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:СпецоперацияСмоленскВСУБеспилотники

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