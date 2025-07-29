Киноиндустрия в РФ потеряла из-за пиратства около 2 млрд рублей за полгода

Ущерб составил 1,6–1,7 млрд рублей. Эта сумма превышает 50% от общего оборота пиратского рынка за 2024 год, который достиг 3 млрд рублей. Данный факт указывает на сохранение высоких масштабов незаконного распространения видеоконтента в интернете.

Несмотря на усилия правоохранителей и платформ по блокировке нарушающих ресурсов, пиратские сообщества продолжают расширять свое присутствие в Сети и использовать комплекс технических методов.

Ужесточение борьбы с пиратским показом кино в интернете не решит проблему, пока у людей есть проблемы с деньгами, а в кинотеатрах нет голливудских новинок, заявил в интервью НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

