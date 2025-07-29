Киноиндустрия в РФ потеряла из-за пиратства около 2 млрд рублей за полгода
В России первое полугодие текущего года принесло отечественной киноиндустрии потери от интернет-пиратства, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.
Ущерб составил 1,6–1,7 млрд рублей. Эта сумма превышает 50% от общего оборота пиратского рынка за 2024 год, который достиг 3 млрд рублей. Данный факт указывает на сохранение высоких масштабов незаконного распространения видеоконтента в интернете.
Несмотря на усилия правоохранителей и платформ по блокировке нарушающих ресурсов, пиратские сообщества продолжают расширять свое присутствие в Сети и использовать комплекс технических методов.
Ужесточение борьбы с пиратским показом кино в интернете не решит проблему, пока у людей есть проблемы с деньгами, а в кинотеатрах нет голливудских новинок, заявил в интервью НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru