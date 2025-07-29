Трамп заявил, что не хотел бы использовать слово «ложь» в отношении заявлений Путина

По его словам, «был хороший разговор», во время которого казалось, что «будет перемирие, возможно, мир».

До этого Трамп заявил, что уже не так заинтересован в диалоге с Путиным по урегулированию на Украине. Он думал, что президент РФ действительно хочет быстро закончить конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

