Трамп заявил, что не хотел бы использовать слово «ложь» в отношении заявлений Путина
29 июля 202504:31
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что не хотел бы использовать слово «ложь» в отношении заявлений российского президента Владимира Путина по Украине.
По его словам, «был хороший разговор», во время которого казалось, что «будет перемирие, возможно, мир».
До этого Трамп заявил, что уже не так заинтересован в диалоге с Путиным по урегулированию на Украине. Он думал, что президент РФ действительно хочет быстро закончить конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru