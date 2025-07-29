Где компенсации? Масштабный сбой «Аэрофлота» могут признать форс-мажором
Пассажиры отмененных рейсов «Аэрофлота» на фоне хакерской атаки могут рассчитывать на возврат потраченных на билеты средств в полном объеме, а также выплату страховок от невылета, если они их купили, сообщают «Известия» со ссылкой на юристов.
Что касается вероятности компенсации морального ущерба, если оказался испорчен отпуск, то это будет зависеть от того, сочтет ли суд ситуацию форс-мажором. По словам экспертов, в ситуации с «Аэрофлотом» авиакомпания и страховщики явно будут настаивать на форс-мажоре.
С кибернападением такого масштаба авиакомпании ранее не сталкивались.
На восстановление работы сервисов «Аэрофлот» после хакерской атаки может потребоваться от нескольких дней до бесконечности, при этом если у авиакомпании нет резервных копий, это лишит ее возможности функционировать, как прежде, отметил в беседе с НСН гендиректор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.
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