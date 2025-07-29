Где компенсации? Масштабный сбой «Аэрофлота» могут признать форс-мажором

Что касается вероятности компенсации морального ущерба, если оказался испорчен отпуск, то это будет зависеть от того, сочтет ли суд ситуацию форс-мажором. По словам экспертов, в ситуации с «Аэрофлотом» авиакомпания и страховщики явно будут настаивать на форс-мажоре.

С кибернападением такого масштаба авиакомпании ранее не сталкивались.

На восстановление работы сервисов «Аэрофлот» после хакерской атаки может потребоваться от нескольких дней до бесконечности, при этом если у авиакомпании нет резервных копий, это лишит ее возможности функционировать, как прежде, отметил в беседе с НСН гендиректор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

