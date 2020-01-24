Климатолог отнёс холодные зимы к «сюрпризам глобального потепления»

Несмотря на то, что зимы в последние годы становятся всё теплее, специалисты не торопятся с выводами и обобщениями. Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов в эфире НСН объяснил, что погода стала непредсказуемой, и даже длительные периоды наблюдения пока не позволяют точно сказать, что именно является тенденцией.

«В восьмидесятые годы, когда наука о климате только стартовала, было 10-15 лет таких [тёплых. – Ред.] зим. И мы к ним привыкли, считали, что переходим на новый тип погоды, новый тип зим – западноевропейских. Но потом нас жизнь поправила. В конце девяностых годов, потом в нулевых наступили холодные зимы. Не как в 1960-ые, но вполне настоящие русские зимы.

Поэтому никто не берётся говорить однозначно, что мы перейдём на зиму западноевропейского типа. И я не берусь – по крайней мере, в ближайшие 30 лет. Сейчас всё зависит от тонкой конфигурации нагревания. Если тепло пролетает сразу в район Земли Франца-Иосифа (архипелаг в Баренцевом море. – Ред.) – это одна ситуация, у нас откликается климат одним образом. Если иначе – то другая ситуация. Это всё не тривиально», - рассказал Кислов.

В России глобальное потепление может проявить себя неожиданным образом, отметил профессор.

«Вообще, мы, конечно, потепления ожидаем. Но могут быть такие сюрпризы, как в 2012 году: тогда зима была весьма холодная. Глобальное потепление для наших именно регионов – это хитрая вещь. Например, та же холодная зима 2012 года была связана с тем, что сильно потеплело Баренцево море и атмосфера над ним. И в результате такой перестройки там теплее было, чем обычно, и течение изменилось таким образом, что к нам начал поступать воздух из Сибири», - сказал НСН Кислов.

Ранее и.о. глaвы Гидрометцентрa РФ Роман Вильфанд в разговоре с НСН отмечал, что вторая половина зимы будет неоднородной в температурном плане: возможны резкие перепады температур. Тёплую зиму в большинстве регионов России в этом сезоне он объяснил особенностями движения воздушных масс – зональным переносом атлантического воздуха, который повлиял даже на погоду в Сибири.

