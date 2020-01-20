Врач рассказала, кому может навредить теплая зима

Недомогание грозит и аллергикам. По словам Алексеевой, из-за снижения уровня лейкоцитов в крови аллергическая реакция начинает прогрессировать.

В целом, в такую погоду нередко сбивается биологический ритм, у людей нарушается режим сна, отмечается упадок сил, сообщает vm.ru. Также нарушаются обменные процессы, ухудшается функция усвояемости пищи. В этой связи некомфортно себя могут почувствовать граждане, страдающие от гастрита, а также имеющие проблемы с почками и поджелудочной железой.

Алексеева призвала метеозависимых людей следить за прогнозами синоптиков. Кроме того, врач рекомендовала принимать пищу, богатую клетчаткой и кальцием, соблюдать водный баланс. В случае отсутствия противопоказаний не повредят нетяжелые физические упражнения.

