Врач рассказала, кому может навредить теплая зима
Аномальная теплая зима в центральной России может нанести вред здоровью некоторых россиян. Как рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева, неустойчивая погода может обострить некоторые хронические заболевания.
В группе риска оказались граждане, у которых имеются проблемы с дыхательными путями и сердечно-сосудистой системой. Погодные колебания могут привести к приступам астмы, также увеличивается число гипертонических кризов.
Недомогание грозит и аллергикам. По словам Алексеевой, из-за снижения уровня лейкоцитов в крови аллергическая реакция начинает прогрессировать.
В целом, в такую погоду нередко сбивается биологический ритм, у людей нарушается режим сна, отмечается упадок сил, сообщает vm.ru. Также нарушаются обменные процессы, ухудшается функция усвояемости пищи. В этой связи некомфортно себя могут почувствовать граждане, страдающие от гастрита, а также имеющие проблемы с почками и поджелудочной железой.
Алексеева призвала метеозависимых людей следить за прогнозами синоптиков. Кроме того, врач рекомендовала принимать пищу, богатую клетчаткой и кальцием, соблюдать водный баланс. В случае отсутствия противопоказаний не повредят нетяжелые физические упражнения.
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