Лето кончилось. Первое сентября в России ознаменуется первым снегом

В Центральной России в начале сентября температура будет ниже нормы на пять градусов. Уже 2 сентября ночью температура воздуха понизится до +8…+13°, а днём будет не выше +11…+16°. Дальше воздух будет остывать еще сильнее. Ночью до +3…+8°, а в дневные часы ожидается температура +7…+12°. По климатическим нормам, это уже ранний октябрьский холод.

Всему виной арктический циклон. Кроме дождей он приведет с собой промозглый арктический ветер. Особенно ветрено будет на северо-западе России, где в порывах скорость ветра увеличится до штормовых 17-22 м/с. Из-за резкой смены погоды рухнут на дно показания барометров, что существенно скажется на самочувствии метеозависимых. При этом в Якутии первый снег выпал уже 28 августа. Ниже нуля температура упала на севере республики, в Усть-Янском улусе.

Климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заметила, что изменения климата в России носят глобальный характер.

«Сейчас наблюдается явный слом атмосферной циркуляции. У нас не работает западно-восточный перенос по широте, благодаря которому у нас никогда не было резких колебаний погоды. У нас упало и качество наблюдений, что также сказывается губительно. Синоптик – врач. Он без данных наблюдений, без того, что происходит, ничего сделать не может. А любая ошибка тут же отражается на прогнозе», - пояснила специалист.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что этот год стал для России аномальным с точки зрения погоды.

«Этот год действительно аномальный. Например, в 2021 году наблюдается много так называемых залповых осадков, когда за сутки выпадает их месячная норма и более.

«Прямой связи между изменением климата в целом и учащением чрезвычайных ситуаций в России установить нельзя, но у ученых есть понимание, что неблагоприятные и экстремальные погодные явления будут все чаще. Экстремумы будут учащаться», - отметил он.

В свою очередь телеведущий Сергей Малоземов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил о необходимости пересмотреть концепцию глобального потепления.