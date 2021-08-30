Лето кончилось. Первое сентября в России ознаменуется первым снегом
Снежинки будут таять, не долетая до земли, но температура заметно понизится, предупредили опрошенные НСН эксперты.
Начало учебного года в некоторых регионах России совпадет с выпадением первого снега. Аномально низкая для этой поры года температура ожидается в отдельных районах Русского Севера, на Северном Урале и Верхневолжье. В отдельных районах в период с 3 по 5 сентября ночные температуры понизятся до 0…+5°, сообщают синоптики центра «Фобос». Снег вперемешку с дождем может наблюдаться в Мурманской, Архангельской, Вологодской, Свердловской, Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях, а также в Карелии, Коми и на севере Пермского края. Впрочем, как утверждается на сайте «Фобоса», «белые “мухи” будут таять по пути к земле».
В Центральной России в начале сентября температура будет ниже нормы на пять градусов. Уже 2 сентября ночью температура воздуха понизится до +8…+13°, а днём будет не выше +11…+16°. Дальше воздух будет остывать еще сильнее. Ночью до +3…+8°, а в дневные часы ожидается температура +7…+12°. По климатическим нормам, это уже ранний октябрьский холод.
Всему виной арктический циклон. Кроме дождей он приведет с собой промозглый арктический ветер. Особенно ветрено будет на северо-западе России, где в порывах скорость ветра увеличится до штормовых 17-22 м/с. Из-за резкой смены погоды рухнут на дно показания барометров, что существенно скажется на самочувствии метеозависимых. При этом в Якутии первый снег выпал уже 28 августа. Ниже нуля температура упала на севере республики, в Усть-Янском улусе.
Климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заметила, что изменения климата в России носят глобальный характер.
«Сейчас наблюдается явный слом атмосферной циркуляции. У нас не работает западно-восточный перенос по широте, благодаря которому у нас никогда не было резких колебаний погоды. У нас упало и качество наблюдений, что также сказывается губительно. Синоптик – врач. Он без данных наблюдений, без того, что происходит, ничего сделать не может. А любая ошибка тут же отражается на прогнозе», - пояснила специалист.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что этот год стал для России аномальным с точки зрения погоды.
«Этот год действительно аномальный. Например, в 2021 году наблюдается много так называемых залповых осадков, когда за сутки выпадает их месячная норма и более.
«Прямой связи между изменением климата в целом и учащением чрезвычайных ситуаций в России установить нельзя, но у ученых есть понимание, что неблагоприятные и экстремальные погодные явления будут все чаще. Экстремумы будут учащаться», - отметил он.
В свою очередь телеведущий Сергей Малоземов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил о необходимости пересмотреть концепцию глобального потепления.
«Я надеюсь, текущая ситуация заставит чиновников и бизнесменов внимательнее взглянуть на предсказания серьезных, не политизированных климатологов, уже не первый год обещающих смену погодного цикла и возвращение какого-то количества холодных лет. Всеобщее увлечение идеей глобального потепления вступает в некоторое противоречие уже не только с наукой, но и с тем, что невооруженным глазом видно за окном», — отметил он.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как изменился климат в России за 30 лет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+19 286 / сут.
Умерли
182 тыс.+797 / сут.
Выздоровели
6,1 млн+16 804 / сут.
- В Белом доме прокомментировали ракетный удар по аэропорту Кабула
- В Минэкономразвития предложили перенести реформу по утилизации отходов
- В МИД рассказали о целях иска к Украине в ЕСПЧ
- Герой России Роман Шадрин умер в Екатеринбурге
- Байден объявил о стихийном бедствии из-за урагана «Ида» в Луизиане
- МИД России: Более 9 тысяч россиян находятся в иностранных тюрьмах
- Космонавт Соловьев: Российский сегмент МКС дышит на ладан
- Актер и телеведущий Алексей Лагутин умер после тяжелой болезни
- Гастроэнтеролог рассказал, что не стоит есть перед прививкой от коронавируса
- Встречу Зеленского и Байдена перенесли из-за Афганистана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru