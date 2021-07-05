«Залп» по Крыму и Сочи. Черноморскому побережью предсказали новые катаклизмы
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда Черноморское побережье перестанет затапливать, и объяснил, что в ближайшие годы таких экстремальных ситуаций будет все больше.
В понедельник, 5 июля, из-за резкого подъема уровня рек затопило Сочи, город готовится к эвакуации. Ранее сообщалось о подтоплениях в Ялте и Керчи, а буквально накануне из-за ливней сошли сели в Бахчисарайском районе Крыма. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, какая погода ждет регион в ближайшее время.
«Сегодня и в первой половине завтрашнего дня ливни возможны на Кавказе, а также на южном береге Крыма, в Севастополе, Ялте. Прогностические модели оценивают количество осадков в 30-50 миллиметров за полсуток. Это достаточно много, но уже завтра во второй половине дня ситуация начнет улучшаться. А еще через сутки дожди прекратятся, и на юге начнет теплеть до 30-32 градусов. Что же касается возможности схода сели, паводков – дело в том, что осадки имеют неравномерную структуру, и местами может выпадать достаточно большое количество. Если это еще накладывается на особенности рельефа, то такие паводки исключить совершенно нельзя», - рассказал Шувалов.
По его словам, этот год действительно аномальный. Он отметил, что в 2021 году наблюдается много так называемых залповых осадков, когда за сутки выпадает их месячная норма и более. Шувалов заявил, что прямой связи между изменением климата в целом и учащением чрезвычайных ситуаций в России установить нельзя, но у ученых есть понимание, что неблагоприятные и экстремальные погодные явления будут все чаще.
«Например, Канада – 49,5 градусов – это вообще что-то из ряда вон выходящее. У нас Санкт-Петербург в июне установил новый рекорд по температуре воздуха. К экстремальным погодным условиям, собственно, относятся и ливни этим летним сезоном на Черноморском побережье. Год на год не приходится. И говорить с определенностью, что в следующем году или в ближайшее время это повторится, нельзя. Ученые под этим не подпишутся. Однако в ближайшие пять-десять лет такое может повториться. Причем могут повториться как засушливые условия, так и чрезвычайные условия с чрезмерным количеством выпавших осадков. Экстремумы будут учащаться», - предупредил специалист.
Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предсказал удвоение числа природных катаклизмов.
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