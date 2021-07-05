«Залп» по Крыму и Сочи. Черноморскому побережью предсказали новые катаклизмы

«Сегодня и в первой половине завтрашнего дня ливни возможны на Кавказе, а также на южном береге Крыма, в Севастополе, Ялте. Прогностические модели оценивают количество осадков в 30-50 миллиметров за полсуток. Это достаточно много, но уже завтра во второй половине дня ситуация начнет улучшаться. А еще через сутки дожди прекратятся, и на юге начнет теплеть до 30-32 градусов. Что же касается возможности схода сели, паводков – дело в том, что осадки имеют неравномерную структуру, и местами может выпадать достаточно большое количество. Если это еще накладывается на особенности рельефа, то такие паводки исключить совершенно нельзя», - рассказал Шувалов.

По его словам, этот год действительно аномальный. Он отметил, что в 2021 году наблюдается много так называемых залповых осадков, когда за сутки выпадает их месячная норма и более. Шувалов заявил, что прямой связи между изменением климата в целом и учащением чрезвычайных ситуаций в России установить нельзя, но у ученых есть понимание, что неблагоприятные и экстремальные погодные явления будут все чаще.