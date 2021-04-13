В РАН призвали россиян не страшиться изменений климата

В России наблюдается ускорение изменения климата. Так, в ежегодном докладе Росгидромета о состоянии климата на территории РФ на 2020 год отмечается, что прирост температуры в стране за последние 10 лет составил 0,51 градуса. При этом среднемировой показатель находился на уровне 0,18 градусов, рассказал директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.

Климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердила информацию о том, что на территории России темп повышения температуры превышает глобальный. Но сейчас речь идёт о долях градуса.

«У нас есть национальный план адаптации к изменениям климата. Это говорит о том, что мы что-то пытаемся сделать. Я принадлежу к числу тех специалистов, которые считают, что мы далеко не всё понимаем в этом процессе. Что мы немножко перебарщиваем, относя всё к антропогенному воздействию. И свято верим в то, что сейчас мы перестанем сжигать уголь, нефть и газ, и всё у нас будет замечательно. Проблема климата, всё-таки, до сих пор остаётся очень сложной. И в нашей стране. У нас науку не финансируют, компьютеров современных не покупают. Да, Гидрометцентру купили, но и этот лучший в стране компьютер далеко не лучший в мире», - отметила собеседница НСН.