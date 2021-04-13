В РАН призвали россиян не страшиться изменений климата
Климатолог Нина Зайцева также посетовала на слабые возможности прогнозирования в России.
В России наблюдается ускорение изменения климата. Так, в ежегодном докладе Росгидромета о состоянии климата на территории РФ на 2020 год отмечается, что прирост температуры в стране за последние 10 лет составил 0,51 градуса. При этом среднемировой показатель находился на уровне 0,18 градусов, рассказал директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.
Климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердила информацию о том, что на территории России темп повышения температуры превышает глобальный. Но сейчас речь идёт о долях градуса.
«У нас есть национальный план адаптации к изменениям климата. Это говорит о том, что мы что-то пытаемся сделать. Я принадлежу к числу тех специалистов, которые считают, что мы далеко не всё понимаем в этом процессе. Что мы немножко перебарщиваем, относя всё к антропогенному воздействию. И свято верим в то, что сейчас мы перестанем сжигать уголь, нефть и газ, и всё у нас будет замечательно. Проблема климата, всё-таки, до сих пор остаётся очень сложной. И в нашей стране. У нас науку не финансируют, компьютеров современных не покупают. Да, Гидрометцентру купили, но и этот лучший в стране компьютер далеко не лучший в мире», - отметила собеседница НСН.
Благодаря появлению рамочной конвенция ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения эта тема стала политизированной, отметила Зайцева. Но все эти инструменты, по словам климатолога, пока себя никак не оправдывают.
«Всё, что сейчас происходит, уже было. Поверьте. Мне 80 лет, и я очень хорошо помню, как в апреле я ходила в школу в одной форме. Да, сейчас наблюдается явный слом атмосферной циркуляции. У нас не работает западно-восточный перенос по широте, благодаря которому у нас никогда не было резких колебаний погоды. У нас упало и качество наблюдений, что также сказывается губительно. Синоптик – врач. Он без данных наблюдений, без того, что происходит, ничего сделать не может. А любая ошибка тут же отражается на прогнозе», - пояснила Нина Зайцева.
При этом, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН добавила, что «мы с вами очень счастливые люди, потому что живём вне сейсмической зоны, на платформе, которая очень мощная»
«Кстати, в Институте географии был очень любопытный эксперимент. Взяли и посчитали – грубо, конечно, но, тем не менее, запасы льда в ледниках, включая Антарктиду и Гренландию. И теоретически вылили эту воду на землю. Знаете, карта почти не изменилась. Да, конечно, пострадают прибрежные города. Но, тем не менее», - отметила эксперт.
Резюмируя, климатолог успокоила россиян, заявив, что ничего страшного пока жители страны ждать не могут и не должны. Но, если температура повышается, то повышается и испаряемость. Отсюда, может повышаться вероятность учащения засух. Собеседница НСН заявила, что это всё – естественный физический процесс.
А вот директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидромета Владимир Катцов, в свою очередь, уверен, что изменения климата приведут к росту числа опасных природных явлений, деградации многолетней мерзлоты, сокращению морского льда в Арктике, а также к исчезновению льда на Северном морском пути, сообщает РИА Новости.
Между тем, ранее в Гидрометцентре заявили, что глобальное потепление может привести к более засушливому климату на юге страны уже в середине XXI века.
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