Снег в июле. Климатолог предупредил об учащении природных катаклизмов

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России. В воскресенье тропосферная ложбина из Арктики начнет быстро распространяться по территории европейской России, оттесняя скандинавское тепло к западным границам.

Но если на юге просто спадет жара и температура станет более комфортной, то в средней полосе и на севере (от Кольского полуострова до Средней Волги) значения средней суточной температуры в начале следующей недели не дотянут до нормы 4-7 градусов. А от побережья Белого моря до берегов Верхней Волги и Урала температура окажется ниже нормы на 8-10 градусов. Синоптики предупреждают, что обширный холодный циклон будет кружить над европейской территорией в течение нескольких дней, удерживая прохладную погоду с облаками и дождями.

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв в эфире НСН напомнил, что такие климатические аномалии периодически происходят, но вместе с тем отметил их учащение.