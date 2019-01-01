Снег в июле. Климатолог предупредил об учащении природных катаклизмов
Кандидат физико-математических наук в эфире НСН рассказал, что резкие колебания температуры начали происходить на планете более динамично.
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России. В воскресенье тропосферная ложбина из Арктики начнет быстро распространяться по территории европейской России, оттесняя скандинавское тепло к западным границам.
Но если на юге просто спадет жара и температура станет более комфортной, то в средней полосе и на севере (от Кольского полуострова до Средней Волги) значения средней суточной температуры в начале следующей недели не дотянут до нормы 4-7 градусов. А от побережья Белого моря до берегов Верхней Волги и Урала температура окажется ниже нормы на 8-10 градусов. Синоптики предупреждают, что обширный холодный циклон будет кружить над европейской территорией в течение нескольких дней, удерживая прохладную погоду с облаками и дождями.
Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв в эфире НСН напомнил, что такие климатические аномалии периодически происходят, но вместе с тем отметил их учащение.
«Изменения климата зависят от нескольких причин. Одна – это антропогенная составляющая, о чем много говорят и пишут. Но надо понимать, что климатическая система подвержена и внутренней изменчивости, и говорить о том, что происходящее, в данном случае снегопады и похолодание – это исключительно влияние антропогенной составляющей – это, наверное, неправильно. Такое случалось и раньше. На моей памяти в июне 1962 года в Ленинграде выпадал снег. Говорить о том, что это что-то из ряда вон нельзя. С другой стороны, нельзя сказать, что это событие ординарное, такое происходит все-таки достаточно редко. Поэтому вроде бы такие явления могут и должны учащаться в связи с изменением климата, но сказать, что это что-то невиданное, тоже нельзя. Время от времени такое случалось. Климат определяется неким состоянием за 30 лет, бывало всякое. 2010 год был аномально жаркий, пара лет были сильные осадки, но это не выходит за ряд разумных предположений и наблюдений. Тем не менее, изменение климата, частота неожиданных проявлений погоды, отклонение от нормальных составляющих, все-таки увеличивается», - подытожил эксперт.
Ранее в четверг сообщалось, что Хабаровск оказался сегодня затопленным сильнейшим ливнем. С начала текущих суток в городе выпало около трети месячной нормы осадков. Некоторые бульвары в центре краевого центра превратились в бурные реки.
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