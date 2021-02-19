Малозёмов: происходящее за окном противоречит глобальному потеплению
Телеведущий канала НТВ специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Из-за непогоды в Крыму ввели режим ЧС
Власти Крыма ввели режим ЧС в Керчи и трех районах на востоке Крыма из-за снегопада. Из-за непогоды впервые после постройки был перекрыт Крымский мост, а на трассе «Таврида» образовался масштабный транспортный затор. Для расчистки снега привлечены силы МЧС, военные и сотрудники Росгвардии.
Сергей Малоземов: «Непогода — холод и снег — остаются в числе главных российских и мировых новостей. Также в Сочи выпало несколько месячных норм снега, в Техасе русская женщина спасла целую семью тем, что вовремя подсказала слить воду из батарей замерзающего дома, встало производство сжиженного газа в США. Все это, я надеюсь, заставит чиновников и бизнесменов внимательнее взглянуть на предсказания серьезных, не политизированных климатологов, уже не первый год обещающих смену погодного цикла и возвращение какого-то количества холодных лет. Всеобщее увлечение идеей глобального потепления вступает в некоторое противоречие уже не только с наукой, но и с тем, что невооруженным глазом видно за окном», — отметил в эфире НСН ведущий научно-популярных программ «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов.
Ряд стран вводит жесткие меры против не привитых от коронавируса граждан
В Финляндии за отказ от тестирования на COVID-19 будет грозить тюрьма, а власти Израиля дали массу привилегий в части путешествий, посещения фитнес-клубов и так далее тем, кто поставил прививку.
Сергей Малоземов: «Эти новости кого-то могут возмущать, но не меня. Думаю, перед нами тот случай, когда индивидуальные свободы должны несколько отступить перед общим благом. В конце концов, по последним подсчетам, вирус унес уже 20 миллионов лет человеческих жизней — настолько суммарно меньше прожили, чем могли бы, те, кто скончался от этой перепахавшей наш мир инфекции», — подчеркнул он в интервью НСН.
Тридцать стран одобрили применение российской вакцины «Спутник V»
Тридцатая по счету страна – Сан-Марино – одобрила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Сергей Малоземов: «Меня такие новости радуют не только из патриотических соображений, но и потому, что дефицит вакцин на планете страшный. И дело надо поправлять всем миром, налаживая совместное производство и так далее. Тем более что даже самые антироссийски настроенные персонажи, кажется, под давлением доказательств уже признают — вакцина-то действительно получилась хорошая. Я лично как один из первых привившихся журналистов, сделал это ещё в сентябре, могу засвидетельствовать — препарат работает, и со мной, и со всей моей привившейся семьёй нет никаких проблем», — поделился он с НСН.
Американский ровер Perseverance совершил посадку на Марсе
Президент США Джо Байден поздравил НАСА с успешной посадкой ровера Perseverance на Марс. Миссия стартовала с Земли в июле прошлого года. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта. На его борту находятся устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также «космический вертолет», которому предстоит впервые выполнить полет на поверхности другой планеты.
Сергей Малоземов: «Весь мир в ближайшие месяцы явно будет пытаться учить английское слово «perseverance», что означает «настойчивость». Американский аппарат уже передал оттуда первые снимки. Можно как угодно относиться к Америке и её политикам, но не признавать, что это очередная победа всего человечества, совершенно невозможно. Может, действительно, на нашем веку дойдёт и до колонизации?», — подытожил в беседе с НСН ведущий научно-популярных программ «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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