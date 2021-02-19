Малозёмов: происходящее за окном противоречит глобальному потеплению

Сергей Малоземов: «Непогода — холод и снег — остаются в числе главных российских и мировых новостей. Также в Сочи выпало несколько месячных норм снега, в Техасе русская женщина спасла целую семью тем, что вовремя подсказала слить воду из батарей замерзающего дома, встало производство сжиженного газа в США. Все это, я надеюсь, заставит чиновников и бизнесменов внимательнее взглянуть на предсказания серьезных, не политизированных климатологов, уже не первый год обещающих смену погодного цикла и возвращение какого-то количества холодных лет. Всеобщее увлечение идеей глобального потепления вступает в некоторое противоречие уже не только с наукой, но и с тем, что невооруженным глазом видно за окном», — отметил в эфире НСН ведущий научно-популярных программ «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов.

