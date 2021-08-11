Климатолог предрекла «адское» изменение климата на Украине
Серьезное изменение климата ожидает жителей Украины в ближайшие годы. Об этом сообщила климатолог Светлана Краковская в беседе с «Украинской правдой».
По словам специалиста, мир прошел точку невозврата, и в стране с каждым годом будет все больше дней с температурой воздуха выше 35 градусов, отмечает «Свободная пресса».
«Но это при жестком сценарии — если ничего не делать. Я, честно говоря, очень надеюсь, что такого не случится. Потому что это будет ад», — подчеркнула Краковская.
Кроме того, климатолог объяснила, что климатические изменения происходят из-за стихийных бедствий — засухи, наводнений, ветров, ливней и землетрясений, отмечает телеканал «360».
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