Коронавирус наступает. Готова ли Россия

29 января 202009:00
Наталья Шатова

НСН собрала мнение экспертов относительно угрозы России от китайского коронавируса. Они уверены: мы справимся.

Новый тип коронавируса может попасть на территорию России уже в феврале. Об этом сообщил заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимир Чуланов. Свое мнение он обосновывает тем, что болезнь распространяется воздушно-капельным путём, а коронавирусом уже болеют в приграничных с Россией районах Китая. Кроме того, число заболевших резко увеличилось в дни празднования Нового года по китайскому календарю.

Власти уже начали профилактику распространения коронавируса в России. Так российские туроператоры с 28 января временно прекратили прием новых организованных тургрупп из Китая. По сообщению Российского союза туриндустрии, понедельник стал последним днем приема в России организованных групп китайских туристов.

Специалисты новосибирского научного центра «Вектор» разработали две тест-системы, с помощью которых можно оперативно диагностировать китайский коронавирус нового типа. «Вектор» уже направил экспресс-системы диагностики в 15 регионов России и предложил помощь другим странам.

Начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в беседе с НСН рассказал о способах предотвращения распространения инфекции в России.

Онищенко заявил о наличии препаратов для лечения коронавируса

«В предотвращении распространения этой инфекции есть два важных фактора. Это работа Роспотребназдора, министерства здравоохранения, Россельхознадзора. Они делают очень много для того, чтобы предотвратить проникновение этой инфекции в РФ. Ну, и второе, это то, что практическое здравоохранение имеет опыт и все необходимые ресурсы для того, чтобы лечить таких больных. Поэтому мы знаем, как лечить, и мы умеем лечить такие инфекции», - заверил он.

Добавим, новым коронавирусом 2019-nCoV почти 6 тысяч человек заразились, ещё 9,2 тысячи находятся под подозрением, свидетельствуют последние данные китайских властей. Умершими от коронавируса на данный момент числятся 132 человека. Также известно о четырех случаях излечения.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:ВирусКитайРоссия