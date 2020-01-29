Коронавирус наступает. Готова ли Россия
НСН собрала мнение экспертов относительно угрозы России от китайского коронавируса. Они уверены: мы справимся.
Новый тип коронавируса может попасть на территорию России уже в феврале. Об этом сообщил заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимир Чуланов. Свое мнение он обосновывает тем, что болезнь распространяется воздушно-капельным путём, а коронавирусом уже болеют в приграничных с Россией районах Китая. Кроме того, число заболевших резко увеличилось в дни празднования Нового года по китайскому календарю.
Власти уже начали профилактику распространения коронавируса в России. Так российские туроператоры с 28 января временно прекратили прием новых организованных тургрупп из Китая. По сообщению Российского союза туриндустрии, понедельник стал последним днем приема в России организованных групп китайских туристов.
Специалисты новосибирского научного центра «Вектор» разработали две тест-системы, с помощью которых можно оперативно диагностировать китайский коронавирус нового типа. «Вектор» уже направил экспресс-системы диагностики в 15 регионов России и предложил помощь другим странам.
Начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в беседе с НСН рассказал о способах предотвращения распространения инфекции в России.
«В предотвращении распространения этой инфекции есть два важных фактора. Это работа Роспотребназдора, министерства здравоохранения, Россельхознадзора. Они делают очень много для того, чтобы предотвратить проникновение этой инфекции в РФ. Ну, и второе, это то, что практическое здравоохранение имеет опыт и все необходимые ресурсы для того, чтобы лечить таких больных. Поэтому мы знаем, как лечить, и мы умеем лечить такие инфекции», - заверил он.
Добавим, новым коронавирусом 2019-nCoV почти 6 тысяч человек заразились, ещё 9,2 тысячи находятся под подозрением, свидетельствуют последние данные китайских властей. Умершими от коронавируса на данный момент числятся 132 человека. Также известно о четырех случаях излечения.
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