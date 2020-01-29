Коронавирус наступает. Готова ли Россия

Новый тип коронавируса может попасть на территорию России уже в феврале. Об этом сообщил заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимир Чуланов. Свое мнение он обосновывает тем, что болезнь распространяется воздушно-капельным путём, а коронавирусом уже болеют в приграничных с Россией районах Китая. Кроме того, число заболевших резко увеличилось в дни празднования Нового года по китайскому календарю.

Власти уже начали профилактику распространения коронавируса в России. Так российские туроператоры с 28 января временно прекратили прием новых организованных тургрупп из Китая. По сообщению Российского союза туриндустрии, понедельник стал последним днем приема в России организованных групп китайских туристов.

Специалисты новосибирского научного центра «Вектор» разработали две тест-системы, с помощью которых можно оперативно диагностировать китайский коронавирус нового типа. «Вектор» уже направил экспресс-системы диагностики в 15 регионов России и предложил помощь другим странам.

Начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в беседе с НСН рассказал о способах предотвращения распространения инфекции в России.