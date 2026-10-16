Стресс и дичь: Во сколько должны начинаться первые уроки у школьников
Решать, во сколько начинать первый урок, должна сама школа в зависимости от доступности для учащихся, сказала НСН Наталья Панфилова.
В России много переполненных школ, а также тех общеобразовательных учреждений, дорога в которые занимает много времени. Поэтому решение, когда начинать занятия, лучше оставить за школой, заявила НСН семейный психолог Наталья Панфилова.
В Общественной палате предложили перенести начало уроков в школах с восьми на девять утра в осенне-зимний период. По мнению авторов идеи, это позволит повысить безопасность учеников, и в целом принести удобство и ученикам, и родителям, и учителям. Дети смогут поспать подольше, и, по мнению авторов инициативы, идти в школу в более приподнятом настроении. Здравое зерно в этом безусловно есть, но вряд ли перенос времени начала первого урока должен стать всеобщей нормой, считает Наталья Панфилова.
«Организм привыкает к тому режиму, который есть. С другой стороны, ранние подъемы стали связаны с тем, что раньше предполагалось, что школа находится в шаговой доступности от дома. Но сейчас, как мне рассказывают некоторые родители, они чуть ли не час возят ребенка в школу на машине, потому что на общественном транспорте еще хуже. В общем, какая-то дичь. И, конечно, если нужно к восьми часам привезти ребенка в школу, до которой нужно час добираться, то это очень ранний подъем, и для ребенка тяжеловатая нагрузка. Разве что, может быть, не надо делать это централизованно, а подойти более гибко. В зависимости от того, как ученики набираются в школу», - рассуждает Панфилова.
Психолог напомнила, что есть школы, которые находятся за чертой города. Например, в сельскую школу детей могут свозить со всех окрестных деревень. А это тоже время и, соответственно, более ранние часы подъема.
«Детский организм довольно гибкий. Но с утра может накладываться много стрессов. Родители торопятся, начинают прессинговать ребенка, чтобы он быстрее собирался, подгонять его. Из-за этого на занятия он приходит взвинченным и первый урок для него уже стресс. Гибкость школы может помочь и родителям, и детям. Не зря же в конце концов раньше были вторые смены. Это тоже немножко разгружало и детей, и родителей», - отметила Панфилова.
По словам психолога, вне зависимости от того, перенесут время первого урока или нет, родителям нужно стараться приучать детей ложиться спать в соответствии с биологическими часами.
«Сон меньше восьми часов для ребенка – это не очень хорошо. Биологические часы включатся с того момента, когда зашло солонце. С шагом в полтора-два часа они начинают намекать, что пора ложиться спать. Понятно, что зимой солнце заходит в 18 часов, и это, конечно, не означает, что сразу надо спать идти. Но надо иметь в виду, что с этого момента организм начинает примериваться: а не залечь ли ему уже спать. И поэтому если родитель не попадает в эти биологические часы, ребенок не хочет спать, капризничает и вредничает. А шаг 1,5-2 часа. Не уложил вовремя, он еще полтора часа будет колобродить. Таким образом, если в 22 часа ребенка не положили спать, то спать он теперь захочет не раньше полуночи. Если родители будут учить ребенка чувствовать эти часы, укладываться, то тогда ему будет легче вставать по утрам», - добавила Панфилова.
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