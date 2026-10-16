«Организм привыкает к тому режиму, который есть. С другой стороны, ранние подъемы стали связаны с тем, что раньше предполагалось, что школа находится в шаговой доступности от дома. Но сейчас, как мне рассказывают некоторые родители, они чуть ли не час возят ребенка в школу на машине, потому что на общественном транспорте еще хуже. В общем, какая-то дичь. И, конечно, если нужно к восьми часам привезти ребенка в школу, до которой нужно час добираться, то это очень ранний подъем, и для ребенка тяжеловатая нагрузка. Разве что, может быть, не надо делать это централизованно, а подойти более гибко. В зависимости от того, как ученики набираются в школу», - рассуждает Панфилова.

Психолог напомнила, что есть школы, которые находятся за чертой города. Например, в сельскую школу детей могут свозить со всех окрестных деревень. А это тоже время и, соответственно, более ранние часы подъема.

«Детский организм довольно гибкий. Но с утра может накладываться много стрессов. Родители торопятся, начинают прессинговать ребенка, чтобы он быстрее собирался, подгонять его. Из-за этого на занятия он приходит взвинченным и первый урок для него уже стресс. Гибкость школы может помочь и родителям, и детям. Не зря же в конце концов раньше были вторые смены. Это тоже немножко разгружало и детей, и родителей», - отметила Панфилова.

По словам психолога, вне зависимости от того, перенесут время первого урока или нет, родителям нужно стараться приучать детей ложиться спать в соответствии с биологическими часами.