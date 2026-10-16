Робототехник оценил перспективы разработки отечественного чипа для ИИ
15 млрд рублей для разработки современных чипов для ИИ недостаточно, заявил НСН Владимир Белый.
Россия пока отстает от мира в части разработок собственных чипов, но если в частном порядке для бизнеса развитие в этой сфере практически невозможно, то с помощью государства эта задача хоть и остается сложной, но становится выполнимой, главное, чтобы дискуссии с профессиональным сообществом велись по существу, а не для «галочки», отметил в беседе с НСН робототехник и бизнесмен Владимир Белый.
Бизнес попросил у властей заложить средства на разработку российских чипов и ускорителей для искусственного интеллекта (ИИ). Такую меру согласовала рабочая группа из представителей профессионального сообщества «Меры поддержки ИИ», передают «Ведомости». Объем средств оценили в 15 млрд руб. Белый подчеркнул, что несмотря на то, что проблем в этом сфере у России много, продуктивное сотрудничество с государством дает шанс реализовать данные задачи.
«Если у нас такие вещи действительно будут обсуждаться с экспертами в этой области, и они будут подтверждать свое участие в этом, а не просто "для галочки" или для каких-то своих неизвестных целей это делать, то это очень полезные инициативы, предложения и так далее. В целом любые инициативы показывают, что это кому-то интересно, что этим действительно занимаются люди. Что эту сферу можно развивать и делать инвестиционно привлекательной. Но в нашем случае, наверное, только инвестированные государственные средства могут помочь это реализовать. То есть это должен быть все-таки национальный проект, а не какой-то частный. Частный проект может быть, но это будет очень дорого и сложно. Для государства это чуть будет попроще. Несмотря на дороговизну и длительные сроки, для государства, в отличие от частного бизнеса, это, как минимум, реализуемо», — поделился мнением эксперт.
Он подчеркнул, что сложность задачи заключается в отсутствии технологической базы, на которой разработки могли бы производиться. Заявленных 15 млрд рублей инвестиций в данном случае будет недостаточно для таких масштабных работ.
«На создание таких образцов в России потребуется достаточно большое количество средств, точно не 15 млрд рублей. Здесь предлагается, что именно разработчики чипов могут получить эту поддержку. То есть это даже не производство, а научно-исследовательские, опытные конструкторские работы — НИОКР. Для этого затраты на один элемент могут составлять от 10-200 млн рублей и до миллиарда в зависимости от того, сколько людей задействовано, сколько институтов исследования в этом участвуют. Чип для работы с искусственным интеллектом (ИИ-ускоритель или нейропроцессор) состоит из кремниевой основы и множества специализированных микроэлектронных компонентов, ориентированных на массовые параллельные вычисления. Каждый такой компонент и элемент — это сложные НИОКР и производство. Чтобы такое создать, в целом должна быть достаточно мощная инфраструктура для изготовления разных элементов для такого процессора. Это достаточно сложная и серьезная элементная база. В Китае, например, много производств, перенесенные заводы со всего мира. Там очень много наработанного опыта, знаний, технологий, которые связаны именно с производством чипов, процессоров и так далее. И там есть, на какой базе это производить, проводить исследования. У нас же такой базы нет вообще, идет отставание на десятки лет, к сожалению», — пояснил Белый.
Он добавил, что все эти работы будут проводиться в условиях мировой технологической гонки, когда устройства постоянно обновляются и совершенствуются.
«Есть такое понятие, как технологическая сингулярность, когда усовершенствование и обновление чипов, обработки данных и любых технологических устройств достаточно быстро получает обновления. И мы не успели еще, например, одну видеокарту создать, уже выходит другая видеокарта — более мощная, более оптимальная, и стоимость у нее гораздо ниже, чем у предыдущей. И наоборот, все по-разному может оцениваться, в зависимости от потребности на рынке. Здесь происходит большая всемирная гонка, когда разные компании между собой конкурируют разными "фичами" и возможностями своих процессоров, которые предназначены для работы с ИИ. Насколько быстро у нас это получится сделать? Есть ли у нас площадка и база, где можно хотя бы стартовать в создании подобного?» — сказал эксперт.
Ранее председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев объяснял НСН, что крупные разработчики ИИ и нейросетей привлекают большое количество инвестиций, однако их акции ничем не подкреплены.
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