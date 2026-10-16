Он добавил, что все эти работы будут проводиться в условиях мировой технологической гонки, когда устройства постоянно обновляются и совершенствуются.

«Есть такое понятие, как технологическая сингулярность, когда усовершенствование и обновление чипов, обработки данных и любых технологических устройств достаточно быстро получает обновления. И мы не успели еще, например, одну видеокарту создать, уже выходит другая видеокарта — более мощная, более оптимальная, и стоимость у нее гораздо ниже, чем у предыдущей. И наоборот, все по-разному может оцениваться, в зависимости от потребности на рынке. Здесь происходит большая всемирная гонка, когда разные компании между собой конкурируют разными "фичами" и возможностями своих процессоров, которые предназначены для работы с ИИ. Насколько быстро у нас это получится сделать? Есть ли у нас площадка и база, где можно хотя бы стартовать в создании подобного?» — сказал эксперт.

Ранее председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев объяснял НСН, что крупные разработчики ИИ и нейросетей привлекают большое количество инвестиций, однако их акции ничем не подкреплены.

