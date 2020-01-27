Онищенко заявил о наличии препаратов для лечения коронавируса

Онищенко отметил, что 12 препаратов на сегодняшний день применяются для лечения ВИЧ. В эфире «Эха Москвы» парламентарий призвал в целях безопасности не употреблять фрукты и овощи, не прошедшие термическую обработку. Также Онищенко посоветовал не приобретать мясо на рынках, а также отказаться от поездок в Китай.

Отметим, что в КНР число погибших от его последствий достигло 80 человек, более 2,7 тыс. человек инфицированы. Случаи заболевания коронавирусом диагностированы у людей в других странах, в том числе в Японии, Южной Корее, Таиланде, Сингапуре, США и Франции.

Сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова опровергла слухи о том, что подхватить коронавирус можно подхватить через посылки с интернет-покупками, которые прибывают в Россию из Китая, отмечает RT.

