Россиянам рассказали, сколько просить за подработку в 2027 году

Она привела в пример зарплату в 60 тысяч рублей в месяц. В данном случае, по её словам, практический ориентир составляет 475–550 рублей за час подработки.

«Сравнивать предложения нужно с учетом налогов и сопутствующих затрат. Например, самозанятому при работе с компанией или ИП потребуется выставить ставку около 585 рублей, чтобы после налога 6% получить примерно 550 рублей», - указала Долганова.

Эксперт также отметила, что полезно будет учитывать не только оплачиваемые часы, «но и время на дорогу, переписку, подготовку, поиск заказов и организационные задачи».

Ранее управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев заявил, что наиболее оправданной будет подработка, продолжающая основную профессию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

