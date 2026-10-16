Попадание альбома и песни группы Ay Yola в число возможных претендентов на музыкальную премию Grammy – удивительное и знаковое событие, заявил в интервью НСН один из лидеров башкирского коллектива Руслан Шайхитдинов.

В пресс-службе ON Лейбла ранее сообщили НСН, что башкирская группа попала в бюллетень первого раунда голосования премии Grammy в двух категориях: альбом «Ural Batyr» - в категории «Лучший альбом глобальной музыки», а сингл «Aihylyu» - как «Лучшая аранжировка для инструментов и вокала». Шайхитдинов рассказал о реакции на эти новости.