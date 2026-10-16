«Не верю, что написал!»: Ay Yola о попадании альбома и песни в список Grammy

Группу Ay Yola неоднократно приглашали в США, а песни «Aihylyu» действительно очень необычная и масштабная, сказал в эфире НСН Руслан Шайхитдинов. 

Попадание альбома и песни группы Ay Yola в число возможных претендентов на музыкальную премию Grammy – удивительное и знаковое событие, заявил в интервью НСН один из лидеров башкирского коллектива Руслан Шайхитдинов.

В пресс-службе ON Лейбла ранее сообщили НСН, что башкирская группа попала в бюллетень первого раунда голосования премии Grammy в двух категориях: альбом «Ural Batyr» - в категории «Лучший альбом глобальной музыки», а сингл «Aihylyu» - как «Лучшая аранжировка для инструментов и вокала». Шайхитдинов рассказал о реакции на эти новости.

«Вершина айсберга»: Группа Ay Yola о дебютном альбоме и песнях на русском языке
«Конечно, это волнительно и удивительно попасть хоть и в лонг-лист премии Grammy – то, что наше творчество оценили и мы попали сразу в две категории. Это дорогого стоит. Так как мы представляем башкирский эпос «Урал-Батыр» и культуру Башкортостана, для всех жителей нашего прекрасного края, прекрасной республики это знаковое достижение», - подчеркнул музыкант.

По словам Шайхитдинова, группу много раз приглашали и выступить в США и записать там видео, но пока это не вписывается в график музыкантов.

«Что касается США, мы неоднократно получали предложения, как от американских продюсеров по работе именно по видеопродакшену, так и по выступлениям, но наш график пока напряжен. В данный момент наша песня «Kil Kotom» в топах в девяти странах, в основном это европейские страны. Какие-то песни становились популярны в Северной Америке, какие-то в Южной. Конечно, широкими большими кругами разошлась песня «Homay», в 30 странах она была в топ-10, а в топ-100 - более чем в 60 странах. Песня «Aihylyu» также получила определенную популярность в разных странах. География очень широка», - подчеркнул участник группы Ay Yola.
«Маш Милаш и бессознательный бред»: Чем лидеры новой рок-волны «взорвали» 2026 год

Он признался, что «не поверил», когда услышал, какой получилась песня« «Aihylyu», хоть она и уступает по популярности «Homay»

«Я как музыкальный продюсер группы очень тронут тем, что так высоко оценили «Aihylyu». Действительно, это очень необычная работа. В ней много частей, огромный набор различных инструментов и приемов. Пожалуй, это вообще одна из лучших работ, которые я делал, по масштабу и размаху. Каждый раз, когда я ее переслушиваю, честно скажу, не верю, что ее написал. По популярности она не сравнялась с «Homay», но всему свое время», - заключил собеседник НСН.

Руслан Шайхитдинов ранее раскрыл Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подробности альбома «Ural Batyr» с песнями на башкирском языке.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Автор фото: Глеб Терлецкий
ТЕГИ:Рок-музыкаПремия

Горячие новости

Все новости

партнеры