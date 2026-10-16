Киевский лидер Владимир Зеленский считает, что президент США Дональд Трамп точно проиграет на выборах, поэтому уверенно хамит ему, однако американский президент имеет много возможностей для создания проблем Зеленскому. Об этом НСН рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

Трамп заявил, что Зеленский не тот человек, с которым Штатам стоит иметь дело. Его слова приводит издание Newsmax. По мнению Трампа, с Зеленским сложнее договариваться, чем с российским лидером Владимиром Путиным. Также Трамп отметил, что Украине нужны выборы, сравнив Зеленского с хитрым плутом и основателем бродячего цирка XIX века Финеасом Тейлором Барнумом. Также он констатировал, что киевский лидер «не хочет мириться» и раскритиковал Украину за повышение мировых цен на нефть ударами по российским НПЗ. Дудаков раскрыл, что происходит в отношениях США и Украины.

«Мы наблюдаем серьезную эскалацию в отношениях администрации Трампа и Зеленского. Украинский нелегитимный президент ведет себя все более хамски в отношении Трампа по понятной причине. Он полагает, что он уже смог его пересидеть. Впереди выборы в Конгресс, на которых сторонники Трампа, скорее всего, проигрывают, а демократы побеждают. В этой ситуации он полагает, что Трамп уже хромая утка, поэтому можно его таким хамским образом пытаться дожимать в рамках американо-украинского переговорного процесса. Ну и, конечно, он проявляет вполне знакомые чудеса криворожской дипломатии, когда торгуется с Трампом, требуя, например, включить «старлинки» в обмен на прекращение ударов по российским НПЗ», — рассказал он.