Дожать хромую утку: Чем обернется для Киева конфликт с Трампом
Малек Дудаков заявил НСН, что даже если Дональд Трамп проиграет на выборах в Конгресс, он может сократить поставки Киеву противоракет PAC-3 и инициировать антикоррупционные расследования.
Киевский лидер Владимир Зеленский считает, что президент США Дональд Трамп точно проиграет на выборах, поэтому уверенно хамит ему, однако американский президент имеет много возможностей для создания проблем Зеленскому. Об этом НСН рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
Трамп заявил, что Зеленский не тот человек, с которым Штатам стоит иметь дело. Его слова приводит издание Newsmax. По мнению Трампа, с Зеленским сложнее договариваться, чем с российским лидером Владимиром Путиным. Также Трамп отметил, что Украине нужны выборы, сравнив Зеленского с хитрым плутом и основателем бродячего цирка XIX века Финеасом Тейлором Барнумом. Также он констатировал, что киевский лидер «не хочет мириться» и раскритиковал Украину за повышение мировых цен на нефть ударами по российским НПЗ. Дудаков раскрыл, что происходит в отношениях США и Украины.
«Мы наблюдаем серьезную эскалацию в отношениях администрации Трампа и Зеленского. Украинский нелегитимный президент ведет себя все более хамски в отношении Трампа по понятной причине. Он полагает, что он уже смог его пересидеть. Впереди выборы в Конгресс, на которых сторонники Трампа, скорее всего, проигрывают, а демократы побеждают. В этой ситуации он полагает, что Трамп уже хромая утка, поэтому можно его таким хамским образом пытаться дожимать в рамках американо-украинского переговорного процесса. Ну и, конечно, он проявляет вполне знакомые чудеса криворожской дипломатии, когда торгуется с Трампом, требуя, например, включить «старлинки» в обмен на прекращение ударов по российским НПЗ», — рассказал он.
При этом Дудаков уверен, что даже ослабленный Трамп может создать своему украинскому оппоненту не мало проблем.
«В любом случае, даже ослабленный Трамп после выборов все равно может создать много проблем Зеленскому. Не зря Трамп уже сейчас говорит о том, что Америке ракеты нужнее, чем Украине, потому что очень много этих ракет было истощено в период войны с Ираном. То есть могут сильно перекрыть поставку Украине тех же противоракет PAC-3 для систем «Пэтриот». К тому же там можно снова завести антикоррупционные расследования в отношении окружения Зеленского. В этой ситуации, я думаю, попытки Зеленского вмешаться в американские выборы и подставить подножку Трампу могут закончиться для него крайне плачевно. Но он сейчас является таким рупором европейской партии войны, поэтому конфликт между Трампом и Зеленским будет эскалироваться и после выборов в США», — рассказал он.
Ранее стало известно, что ряд лидеров Евросоюза обеспокоены напряженностью в отношениях президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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