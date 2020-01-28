Роспотребнадзор нашел способ быстрой диагностики коронавируса

«Вектор» уже направил экспресс-системы диагностики в 15 регионов России и предложил помощь другим странам, отмечается в материале.

По последним данным, в Китае число заболевших коронавирусом 2019-nCoV превысило 4,5 тысячи человек, погибли 106 человек. Вызывающий пневмонию коронавирус распространился из города Ухань, где, как считается, источником заражения стал местный рынок с мясом диких животных. Вирус передается от человека человеку. Случаи заболевания диагностированы в странах за пределами Китая, в том числе в Таиланде, Австралии, США и Франции.

В России не выявлено ни одного случая заболевания новым коронавирусом.

Начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в эфире НСН заявил, что у российских специалистов есть опыт и ресурсы для лечения зараженных подобными инфекциями.

