Названа доза радиации, которую космонавт получает из-за солнечной вспышки
Радиационная обстановка на Международной космической станции (МКС) может резко измениться из-за вспышек на Солнце. Об этом в разговоре «Газете.Ru» сообщил завотделом обеспечения радиационной безопасности пилотируемых космических полетов ГНЦ РФ — Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
Эксперт отметил, что изменение уровня радиации на станции от суток к суткам является незначительным: перепад примерно полтора-два раза между отсеками. Однако возмущения радиационной обстановки увеличивают показатели уже до двух-пяти раз.
Он указал, что энергии солнечных протонов невелики и частицы активно поглощаются защитой, поэтому важность данных о распределении дозы возрастает.
«Пройдет полгода или год, и будут опубликованы десятки статей... Но наша специфика в том, что нам все это нужно знать не через полгода, а сейчас, когда событие влияет на космонавтов» – резюмировал Шуршаков.
Ранее действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского, инженер Александр Железняков заявил «Радиоточке НСН», что до появления Российской орбитальной станции Россия может продолжать пользоваться МКС.
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