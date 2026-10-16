Названа доза радиации, которую космонавт получает из-за солнечной вспышки

Эксперт отметил, что изменение уровня радиации на станции от суток к суткам является незначительным: перепад примерно полтора-два раза между отсеками. Однако возмущения радиационной обстановки увеличивают показатели уже до двух-пяти раз.

Он указал, что энергии солнечных протонов невелики и частицы активно поглощаются защитой, поэтому важность данных о распределении дозы возрастает.

«Пройдет полгода или год, и будут опубликованы десятки статей... Но наша специфика в том, что нам все это нужно знать не через полгода, а сейчас, когда событие влияет на космонавтов» – резюмировал Шуршаков.

Ранее действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского, инженер Александр Железняков заявил «Радиоточке НСН», что до появления Российской орбитальной станции Россия может продолжать пользоваться МКС.

