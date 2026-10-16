KFC впервые за 40 лет заменит Pepsi на Coca-Cola
Американская сеть ресторанов быстрого питания KFC объявила, что с января 2027 года посетителям будут предлагаться напитки компании Coca-Cola.
Как пишет Reuters, новый контракт был заключён в силу завершения срока действия соглашения с Pepsi, с которой компания сотрудничала более 40 лет.
При этом отмечается, что замена поставшика напитков касается только США. На других рынках ассортимент по-прежнему будет обеспечивать PepsiCo, с которой KFC International продлила контракт ещё на 10 лет.
Ранее часть ресторанов KFC в России отказались переименовываться в Rostic's, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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