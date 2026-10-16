Пожар вспыхнул из-за атаки дронов на промышленный объект в ХМАО
Возгорание произошло на промышленном объекте в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в результате атаки БПЛА. Об этом в своём канале в «Максе» рассказал губернатор региона Руслан Кухарук.
«В настоящее время специалисты оценивают масштаб и характер нанесенного ущерба. Держу ситуацию на личном контроле», - написал он.
Чиновник добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее в результате отражения беспилотной атаки возгорание произошло на заводе в поселке Редкино Тверской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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