Пожар вспыхнул из-за атаки дронов на промышленный объект в ХМАО

Возгорание произошло на промышленном объекте в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в результате атаки БПЛА. Об этом в своём канале в «Максе» рассказал губернатор региона Руслан Кухарук.

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«В настоящее время специалисты оценивают масштаб и характер нанесенного ущерба. Держу ситуацию на личном контроле», - написал он.

Чиновник добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в результате отражения беспилотной атаки возгорание произошло на заводе в поселке Редкино Тверской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:ПроисшествиеПожарБеспилотникиХМАО

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