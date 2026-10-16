Россиянки рассказали об ожидаемом бюджете на первое свидание

Издание ссылается на опрос Sunlight, согласно которому у москвичек ожидания несколько скромнее - 10 тысяч рублей. В Нижнем Новгороде и Красноярске женщины ориентируются на сумму в 9,9 тысячи рублей, а в Казани и Санкт-Петербурге — на 9,6 тысячи рублей.

Самые маленькие ожидаемые траты на первое свидание назвали дамы из Воронежа. По их мнению, уместный бюджет — 6,1 тысячи рублей. Чуть больше оказались суммы у жительниц Волгограда и Перми - 6,5 тысячи и 6,7 тысячи рублей, соответственно.

Отмечается, что треть россиянок считают, что сумма трат на первую встречу не имеет значения. По их мнению, гораздо важнее взаимная симпатия, внимание и комфорт.

Ранее более трети женщин в ходе опроса признались, что притворялись увлеченными спортом, чтобы понравиться партнеру на первом свидании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

