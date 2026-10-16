Россиянки рассказали об ожидаемом бюджете на первое свидание
Уместной для первого свидания является сумма трат в 10,9 тысячи рублей. Как пишет «Газета.Ru», это самая высокая цифра в результатах исследования, которую назвали жительницы Омска и Тюмени.
Издание ссылается на опрос Sunlight, согласно которому у москвичек ожидания несколько скромнее - 10 тысяч рублей. В Нижнем Новгороде и Красноярске женщины ориентируются на сумму в 9,9 тысячи рублей, а в Казани и Санкт-Петербурге — на 9,6 тысячи рублей.
Самые маленькие ожидаемые траты на первое свидание назвали дамы из Воронежа. По их мнению, уместный бюджет — 6,1 тысячи рублей. Чуть больше оказались суммы у жительниц Волгограда и Перми - 6,5 тысячи и 6,7 тысячи рублей, соответственно.
Отмечается, что треть россиянок считают, что сумма трат на первую встречу не имеет значения. По их мнению, гораздо важнее взаимная симпатия, внимание и комфорт.
Ранее более трети женщин в ходе опроса признались, что притворялись увлеченными спортом, чтобы понравиться партнеру на первом свидании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- KFC впервые за 40 лет заменит Pepsi на Coca-Cola
- Названа доза радиации, которую космонавт получает из-за солнечной вспышки
- Пожар вспыхнул из-за атаки дронов на промышленный объект в ХМАО
- Россиянки рассказали об ожидаемом бюджете на первое свидание
- «Не верю, что написал!»: Ay Yola о попадании альбома и песни в список Grammy
- В Соцфонде назвали размер декретных пособий в 2027 году
- Робототехник оценил перспективы разработки отечественного чипа для ИИ
- Россиянам рассказали, сколько просить за подработку в 2027 году
- Дожать хромую утку: Чем обернется для Киева конфликт с Трампом
- Стресс и дичь: Во сколько должны начинаться первые уроки у школьников