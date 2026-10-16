В Соцфонде назвали размер декретных пособий в 2027 году
Максимальные размеры декретных пособий в 2027 году увеличатся. Об этом со ссылкой на Социальный фонд РФ (СФР) сообщает RT.
В частности, предельная сумма пособия по беременности и родам превысит 1,1 млн рублей. Это предусмотрено проектом бюджета СФР на следующий год, который в комитете Госдумы по бюджету и налогам представил председатель фонда Сергей Чирков.
Также в документе указано, что максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет увеличится с 83 тысяч до 95,5 тысячи рублей.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2027 году составит почти 29 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- KFC впервые за 40 лет заменит Pepsi на Coca-Cola
- Названа доза радиации, которую космонавт получает из-за солнечной вспышки
- Пожар вспыхнул из-за атаки дронов на промышленный объект в ХМАО
- Россиянки рассказали об ожидаемом бюджете на первое свидание
- «Не верю, что написал!»: Ay Yola о попадании альбома и песни в список Grammy
- В Соцфонде назвали размер декретных пособий в 2027 году
- Робототехник оценил перспективы разработки отечественного чипа для ИИ
- Россиянам рассказали, сколько просить за подработку в 2027 году
- Дожать хромую утку: Чем обернется для Киева конфликт с Трампом
- Стресс и дичь: Во сколько должны начинаться первые уроки у школьников