В Соцфонде назвали размер декретных пособий в 2027 году

Максимальные размеры декретных пособий в 2027 году увеличатся. Об этом со ссылкой на Социальный фонд РФ (СФР) сообщает RT.

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В частности, предельная сумма пособия по беременности и родам превысит 1,1 млн рублей. Это предусмотрено проектом бюджета СФР на следующий год, который в комитете Госдумы по бюджету и налогам представил председатель фонда Сергей Чирков.

Также в документе указано, что максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет увеличится с 83 тысяч до 95,5 тысячи рублей.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2027 году составит почти 29 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Воронцова
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