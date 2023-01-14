«Звездопад». Знаменитости лишаются работы и доходов

На фоне ситуации с СВО талантливые люди не покинут Россию из-за своей общественной позиции, те же, кто уедет, имеют право на собственный выбор. Об этом НСН заявил кинорежиссер Александр Сокуров.

«Если кто-то и уедет, значит, им за рубежом лучше. Оставьте людей в покое, пусть они живут как хотят, это их выбор. Право человека иметь свою точку зрения никто не отменял», — заключил кинорежиссер.

В середине апреля продюсер музыкального фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин говорил «Радиоточке НСН», что в России есть неофициальный список из 22-х «запрещенных артистов». Ситуация в стране меняется каждый день, невозможно предугадать, какие артисты завтра окажутся нежелательными. Об этом НСН заявила президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля.

Жоля сказала, что у Национальной ассоциации организаторов мероприятий «черного списка» артистов сейчас нет, а ориентироваться следует на сегодняшний день.

«Был период и хейта, и открытых дебатов, и больших эмоций. Сейчас он уже прошел. Все принимают правила игры такими, какие они есть. Есть и молодые, и маститые артисты. Нам как профессиональному сообществу этот стоп-лист не нужен, потому что у нас горизонт планирования — десять минут. Мы завтра можем проснуться и понять, что еще с кем-то нельзя работать, а с ранее нежелательными вдруг стало можно… Живем в ногу со временем — вот наш сегодняшний девиз», — сказала Жоля.