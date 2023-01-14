«Звездопад». Знаменитости лишаются работы и доходов
В России деятели культуры и политики поспорили о судьбе артистов, которые выступают с критикой СВО и российской армии.
Народный артист РФ, актер Дмитрий Назаров и его супруга, актриса Ольга Васильева уволены из Московского художественного театра имени А.П. Чехова из-за антироссийской позиции. Об этом сообщает «Московский комсомолец». Отмечается, что причиной такого решения стали публичные высказывания Назарова относительно специальной военной операции и «антироссийские настроения» артиста.
На фоне ситуации с СВО талантливые люди не покинут Россию из-за своей общественной позиции, те же, кто уедет, имеют право на собственный выбор. Об этом НСН заявил кинорежиссер Александр Сокуров.
«Если кто-то и уедет, значит, им за рубежом лучше. Оставьте людей в покое, пусть они живут как хотят, это их выбор. Право человека иметь свою точку зрения никто не отменял», — заключил кинорежиссер.
В середине апреля продюсер музыкального фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин говорил «Радиоточке НСН», что в России есть неофициальный список из 22-х «запрещенных артистов». Ситуация в стране меняется каждый день, невозможно предугадать, какие артисты завтра окажутся нежелательными. Об этом НСН заявила президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля.
Жоля сказала, что у Национальной ассоциации организаторов мероприятий «черного списка» артистов сейчас нет, а ориентироваться следует на сегодняшний день.
«Был период и хейта, и открытых дебатов, и больших эмоций. Сейчас он уже прошел. Все принимают правила игры такими, какие они есть. Есть и молодые, и маститые артисты. Нам как профессиональному сообществу этот стоп-лист не нужен, потому что у нас горизонт планирования — десять минут. Мы завтра можем проснуться и понять, что еще с кем-то нельзя работать, а с ранее нежелательными вдруг стало можно… Живем в ногу со временем — вот наш сегодняшний девиз», — сказала Жоля.
При этом глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия») предложила лишать наград выступающих против страны артистов, нужно отрезать их от любого финансирования в РФ? Сообщают РИА Новости.
«Что им небезразлично? У них здесь «кормовая база». Значит, надо отрезать от всех возможных «кормушек», - указала Ямпольская.
Она добавила, что блокировка должна быть вне зависимости от содержания проекта, даже если это будут «сказки Пушкина».
За ужесточение наказания для лиц, поддерживающих нацистов и оскорбляющих Россию и российских военных, выступил и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Политик предложил ввести для них конфискацию имущества.
«В последнее время некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц. Их цель понятна — выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом. Согласно законодательству РФ, подобные заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил», — написал политик в своем Telegram-канале.
Володин подчеркнул необходимость дополнить соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ пунктом о «конфискации у негодяев имущества в РФ», пишет «Свободная пресса». Политик считает, что этого будет достаточно для возмещения нанесенного ими ущерба.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова. Об этом сообщает СК. Артист в интервью заявил о готовности участвовать в специальной военной операции на стороне Украины, напоминает РИА ФАН.
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