Депутат Хамзаев призывает возбудить уголовное дело в отношении актера Смольянинова
Депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал о намерении обратиться в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело против Артура Смольянинова, передает РИА Новости.
Парламентарий назвал актера «предателем».
«Считаю, что этот беглый артист должен повторить путь Невзорова (Александра, признанного в России иноагентом) с уголовным делом. У таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам — фильмам. Со своей стороны обращусь в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело на этого предателя», - заявил депутат.
Ранее Артур Смольянинов в интервью изданию «Новая газета Европа»* (*издание задлокировано в России) признался, что если бы принимал участие в конфликте, то поддержал бы Украину. Актер заяаил, что Артист добавил, что «наплевать» на Россию, даже если от страны останется один регион, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел».
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