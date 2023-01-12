Депутат попросит СК проверить заявления Гребенщикова на дискредитацию армии

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что намерен попросить Следственный комитет РФ проверить высказывания поэта и композитора Бориса Гребенщикова, сообщает РИА Новости.

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По его словам, речь идёт об одном из интервью музыканта, в котором он рассказал о направлении средств в помощь Украине, а также раскритиковал действия России на Украине.

Парламентарий уточнил, что подготовил запрос в ведомство, в котором просит проверить высказывания Гребенщикова на дискредитацию Вооруженных Сил РФ, на возбуждение ненависти либо вражды, а также на содействие террористической деятельности.

«Это не какие-то отдельные заявления чумных актеров. Это идеологическая война, направленная на формирование пораженческого общественного мнения. «Спящие ячейки» Запада, которые сосредоточены на распространении фейков, навязывания лже-правды и демонстрации своей лояльности к Западу», - заключил Хамзаев.

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ФОТО: Фотограф: Валерий Латыпов
ТЕГИ:Следственный Комитет РфПроверкаСпецоперацияДепутатБорис Гребенщиков
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