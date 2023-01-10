Галкина* лишат наград в России

Телеведущего и шоумена Максима Галкина (внесен министерством юстиции РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента) лишат региональных наград Кемеровской области. Губернатор Сергей Цивилев заявил, что поддержал обращение на этот счёт местного совета ветеранов.

Таким образом, у супруга Аллы Пугачёвой отберут медаль «За веру и добро», которую он получил в 2004 году, а также орден Почета Кузбасса, врученного 10 лет назад.

В своём обращении совет ветеранов Кузбасса заявил, что Галкин «оскорбил свою страну и предал её интересы», имея в виду критику артистом специальной военной операции на Украине.

Алла Пугачёва и Максим Галкин сейчас находятся в Израиле. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Народная артистка СССР через соцсети ответила своим критикам, назвав их «холопами, которые стали рабами».

